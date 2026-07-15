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Dà in escandescenza in mezzo alla strada. Urla e strattona i carabinieri

Anna Budini15 Luglio 2026
uomo sviene in mezzo alla strada carabinieri

Dà in escandescenza e aggredisce i carabinieri

Pomeriggio sopra le righe nei pressi di Piazza Comandini tra via Serra e via Leonardo da Vinci. Una persona in evidente escandescenza, per cause da accertare, ha iniziato a inveire contro i passanti. L’uomo pare essere sudamericano. Alla vista della scena che era sotto gli occhi di alcuni passanti, c’è chi ha chiamato il numero di emergenza 112. Così in quel tratto di Cesenatico sono giunte due radiomobili dei carabinieri, un’ambulanza e un’automedica.

D’improvviso la sincope

Secondo le testimonianze, alla vista delle divise, l’uomo non si è affatto calmato, anzi ha strattonato i militari dell’Arma per poi, in completa autonomia, svenire a terra, in mezzo a via Leonardo da Vinci. I sanitari hanno sfruttato l’occasione per caricarlo sulla barella e trasportarlo sull’ambulanza per i primi accertamenti: pressione arteriosa, ossigenazione e frequenza cardiaca. All’interno dell’ambulanza ha ripreso vitalità riprendendo a dare in escandescenza. Probabilmente è stato sedato e trasportato in ambulanza presso la struttura più indicata sotto la scorta dei carabinieri.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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