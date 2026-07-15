Grandi Stelle del Jazz al ristorante Marino di Cesenatico con Capiozzo e Boltro

Note di gusto e jazz in riva al mare: Chicco Capiozzo e Flavio Boltro si incontrano da Marino a Cesenatico
La grande musica dal vivo e l’alta cucina del territorio tornano a fondersi in una serata che promette forti emozioni. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 21:00, la splendida cornice del Ristorante Pizzeria Marino di Cesenatico, situato in Viale Carducci 126 bis, si trasformerà in un suggestivo jazz club a cielo aperto per ospitare un appuntamento musicale di assoluto rilievo.
L’evento vedrà salire sul palco la straordinaria formazione guidata da una delle firme più autorevoli della ritmica italiana, affiancata da un ospite d’eccezione che ha fatto la storia della tromba jazz in Europa.
Il Chicco Capiozzo 4et e la magia della tromba di Flavio Boltro
Il cuore pulsante della serata sarà la performance del Chicco Capiozzo 4et. Il batterista romagnolo, da sempre sinonimo di grande groove ed eleganza tecnica, guiderà il suo quartetto attraverso un repertorio vibrante e ricco di sfumature.
A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci penserà un ospite d’onore d’eccezione: il trombettista Flavio Boltro. Conosciuto a livello internazionale e già membro dello storico sestetto di Michel Petrucciani, Boltro porterà sul palco del Marino il suo suono inconfondibile, fatto di lirismo, tecnica impeccabile e quella straordinaria capacità di dialogare con la sezione ritmica che lo ha reso uno dei musicisti più richiesti del panorama continentale. Un binomio, quello tra Capiozzo e Boltro, che promette un’intesa perfetta e improvvisazioni mozzafiato.
Un menu speciale tra tradizione e creatività mediterranea
Ad accompagnare le note del concerto ci sarà una proposta gastronomica pensata ad hoc per deliziare il palato degli ospiti. Al costo di 30,00 € (inclusi coperto e caffè), il Ristorante Pizzeria Marino propone un percorso di mare fresco, leggero e curato nei dettagli:
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L’Antipasto: Cuore di baccalà in croccante panatura panko, servito con una dolce cipolla caramellata.
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Il Primo: Tagliolini all’astice nostrano, saltati con datterini gialli e rossi e profumati al basilico fresco.
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Il Dolce: Una fresca cheesecake al limone, impreziosita da foglioline di menta e scorza di lime grattugiata.
Info e prenotazioni per la serata
Il concerto e la cena avranno inizio alle ore 21:00 di questa sera, mercoledì 15 luglio. Per garantirsi la migliore posizione possibile per assistere allo spettacolo e per godere appieno dell’esperienza sonora e culinaria, la direzione del locale raccomanda caldamente la prenotazione.
Per riservare un tavolo è possibile contattare direttamente il ristorante al numero di telefono 0547 83121. L’appuntamento è in Viale Carducci 126 bis, a Cesenatico.