Giro di vite a Forlì: maxi blitz della Polizia e due arresti

Oltre 1500 controlli e due arresti della Squadra Mobile
Forlì si risveglia sotto l’attenta vigilanza delle forze dell’ordine. Nelle ultime ore, un’imponente operazione di prevenzione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato ha setacciato le strade della città, portando a risultati significativi sia sul fronte del controllo del territorio sia su quello della giustizia repressiva.
L’attività straordinaria ha visto in prima linea gli agenti della Questura e gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati in un monitoraggio capillare che ha interessato le principali arterie stradali e le aree più sensibili del contesto urbano.
Numeri record per la prevenzione sul territorio
Il bilancio dell’operazione parla chiaro e testimonia lo sforzo profuso dagli agenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Nel corso dei servizi straordinari di controllo, i poliziotti hanno identificato e verificato la posizione di un numero impressionante di persone e mezzi di trasporto.
I dati salienti dell’attività sul campo:
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Oltre 1.500 persone sottoposte a identificazione e accertamenti di rito.
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Più di 550 veicoli fermati e ispezionati durante i posti di blocco attivati in punti strategici della città.
Proprio dietro le quinte di questi controlli serrati, la Squadra Mobile ha assestato un colpo decisivo, rintracciando e arrestando due persone colpite da altrettanti ordini di carcerazione.
Giustizia è fatta: in cella l’autore della rapina al pub del 2019
Tra i due arrestati spicca un volto particolarmente noto agli uffici della Questura di Forlì, legato a un brutto episodio di cronaca locale che all’epoca dei fatti destò forte preoccupazione e indignazione in città.
La vicenda risale al dicembre del 2019. Un giovane forlivese, mentre si trovava all’esterno di un pub cittadino, venne improvvisamente accerchiato, aggredito e rapinato da un gruppo di tre persone, tra cui figuravano anche una ragazza e un minorenne. Le indagini immediate della Mobile, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e da preziose testimonianze, permisero allora di identificare e denunciare i responsabili.
Oggi, a distanza di anni, la parabola giudiziaria si è definitivamente conclusa. Uno dei tre aggressori è stato condannato in via definitiva a una pena di oltre 3 anni di reclusione per i seguenti reati:
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Rapina
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Lesioni personali
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Calunnia
Rintracciato dagli investigatori proprio durante l’ultimo blitz, l’uomo è stato prelevato e condotto in carcere per l’espiazione della pena.