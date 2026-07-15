Raffiche di vento: colpite Zadina e Ponente. La situazione

Il sindaco Gozzoli documenta attraverso un post social le prime conseguenze delle forti raffiche di vento che si stanno abbattendo sulla città.
“Le raffiche di vento hanno superato gli 85 km/h e sul territorio si registrano alcune alberature cadute che stanno per essere messe in sicurezza, e anche un cartello stradale divelto” – comincia così il post.
“Si raccomanda ancora attenzione, seguiranno aggiornamenti” – prosegue e conclude.
Si segnala la caduta di un pino in Via dei Pini, appogiandosi a un’auto in sosta.
In via Belgrado, la strada è chiusa al traffico ed è crollato un albero. La Protezione Civile ha allertato i vigili del fuoco e la polizia municipale perchè ci sono altri alberi pericolanti, due in particolare.