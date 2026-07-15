Temporali violenti e raffiche di vento: scatta l’allerta arancione

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali, valida dalle 12 di oggi (mercoledì 15 luglio) fino alla mezzanotte di venerdì 17 luglio. Dopo una giornata caratterizzata da temperature roventi, è infatti previsto l’arrivo di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento molto forti e possibili criticità sul territorio.

Temperature fino a 38 gradi

Nella giornata di mercoledì 15 luglio è previsto un ulteriore aumento delle temperature, con valori massimi che sulle aree di pianura e sulla fascia pedecollinare del settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna potranno raggiungere o superare i 38 gradi.

Dal pomeriggio arrivano temporali intensi

A partire dal tardo pomeriggio, soprattutto sulle zone di pianura, il quadro meteorologico cambierà rapidamente.

Sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali particolarmente intensi, che interesseranno inizialmente il settore occidentale della regione per poi spostarsi progressivamente verso est, raggiungendo anche la costa nel corso della serata.

I fenomeni potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, piogge intense e possibili danni.

Rischio allagamenti e frane

Le precipitazioni potranno provocare fenomeni di ruscellamento, occasionali frane e l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori. Non si escludono inoltre allagamenti nelle aree urbane, soprattutto nei punti maggiormente vulnerabili durante gli eventi temporaleschi più intensi.

Giovedì migliora, ma resta il caldo

Per la giornata di giovedì 16 luglio non sono previsti fenomeni significativi. Resta comunque possibile la formazione di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, soprattutto nelle prime ore della giornata sulle pianure settentrionali.

Permarranno inoltre condizioni di disagio bioclimatico diffuso, in particolare nei centri urbani, a causa delle temperature elevate e dell’umidità.