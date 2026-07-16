Bellaria dedica una via a Berlusconi, scoppia la polemica

A Bellaria-Igea Marina, un tratto di strada compreso tra piazza del Popolo e via Alcide De Gasperi sarà intitolato a Silvio Berlusconi. La decisione, approvata dalla Giunta comunale nell’ottobre scorso, ha ricevuto il via libera definitivo dalla Prefettura.

L’autorizzazione prefettizia era indispensabile perché l’ex presidente del Consiglio è scomparso da meno di dieci anni, termine normalmente previsto dalla normativa per dedicare luoghi pubblici a una persona. Una deroga analoga era già stata concessa in passato dal Comune per l’intitolazione a Raffaella Carrà.

Le critiche del Movimento 5 Stelle

La scelta dell’amministrazione comunale ha immediatamente acceso il dibattito politico. Il Movimento 5 Stelle ha definito l’intitolazione “una decisione profondamente inopportuna”, sostenendo che la toponomastica dovrebbe valorizzare figure capaci di rappresentare l’intera comunità, evitando personalità che continuano a dividere l’opinione pubblica.

In una nota congiunta, il senatore Marco Croatti, la coordinatrice provinciale Maria Angela Bigoli e il Gruppo territoriale M5S di Rimini affermano che la figura di Berlusconi resta tra le più controverse della storia politica italiana.

Le motivazioni dell’opposizione

Gli esponenti pentastellati ricordano come l’ex leader di Forza Italia sia stato coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari, culminati con una condanna definitiva per frode fiscale. Secondo il Movimento, la sua attività politica e imprenditoriale sarebbe stata accompagnata anche da vicende che hanno suscitato forti polemiche sul piano etico e istituzionale.

Una decisione che continua a dividere

Pur riconoscendo il ruolo ricoperto da Silvio Berlusconi nella storia del Paese, il Movimento 5 Stelle ritiene che la sua figura continui a suscitare forti contrapposizioni. Per questo motivo, secondo gli esponenti del partito, la scelta di dedicargli una via pubblica, ricorrendo anche alla procedura di deroga prevista dalla legge, rischia di alimentare nuove divisioni anziché favorire un clima di condivisione all’interno della comunità di Bellaria-Igea Marina.

foto profilo social ufficiale Silvio Berlusconi