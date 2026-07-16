Cesenatico, maxi controlli dei carabinieri: nove denunce

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri a Cesenatico, intensificati in vista dell’elevata affluenza turistica estiva. L’operazione, coordinata dalla Compagnia di Cesenatico con il supporto del Nucleo Elicotteri di Forlì e delle Squadre SAT del 2° Battaglione Carabinieri Liguria, ha interessato l’intero territorio, comprese le aree più sensibili e gli edifici abbandonati.

Controlli nelle ex colonie e negli alberghi abbandonati

Tra gli obiettivi dell’attività figuravano anche le ex colonie e le strutture ricettive in disuso, spesso utilizzate come rifugio da persone senza fissa dimora, irregolari o dedite ad attività illecite.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno denunciato tre giovani, due cittadini marocchini e un cittadino tunisino, accusati di concorso in violazione di domicilio, invasione di terreni o edifici e danneggiamento. I tre sono stati sorpresi all’interno di un hotel dismesso nella zona di Villamarina, dove si erano introdotti forzando gli accessi e avevano allestito un accampamento.

Guida in stato di ebbrezza e tentato furto

I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale a Cesenatico, con numerosi posti di blocco lungo le principali arterie.

Quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultati positivi all’alcoltest con valori compresi tra 0,9 e 1,5 grammi per litro. Per tutti è scattato il ritiro della patente, che sarà trasmessa alla Prefettura per la sospensione, mentre i veicoli sono stati affidati a conducenti idonei.

Denunciato anche un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di uscire da un esercizio commerciale con un costoso iPhone appena sottratto. L’uomo dovrà rispondere di tentato furto e porto di strumenti atti allo scasso, poiché trovato in possesso di attrezzi utilizzati per manomettere i dispositivi antitaccheggio.