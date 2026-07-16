Cesenatico, maxi controlli dei carabinieri: nove denunce

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri a Cesenatico, intensificati in vista dell’elevata affluenza turistica estiva. L’operazione, coordinata dalla Compagnia di Cesenatico con il supporto del Nucleo Elicotteri di Forlì e delle Squadre SAT del 2° Battaglione Carabinieri Liguria, ha interessato l’intero territorio, comprese le aree più sensibili e gli edifici abbandonati.
Controlli nelle ex colonie e negli alberghi abbandonati
Tra gli obiettivi dell’attività figuravano anche le ex colonie e le strutture ricettive in disuso, spesso utilizzate come rifugio da persone senza fissa dimora, irregolari o dedite ad attività illecite.
Nel corso delle verifiche, i militari hanno denunciato tre giovani, due cittadini marocchini e un cittadino tunisino, accusati di concorso in violazione di domicilio, invasione di terreni o edifici e danneggiamento. I tre sono stati sorpresi all’interno di un hotel dismesso nella zona di Villamarina, dove si erano introdotti forzando gli accessi e avevano allestito un accampamento.
Guida in stato di ebbrezza e tentato furto
I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale a Cesenatico, con numerosi posti di blocco lungo le principali arterie.
Quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultati positivi all’alcoltest con valori compresi tra 0,9 e 1,5 grammi per litro. Per tutti è scattato il ritiro della patente, che sarà trasmessa alla Prefettura per la sospensione, mentre i veicoli sono stati affidati a conducenti idonei.
Denunciato anche un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di uscire da un esercizio commerciale con un costoso iPhone appena sottratto. L’uomo dovrà rispondere di tentato furto e porto di strumenti atti allo scasso, poiché trovato in possesso di attrezzi utilizzati per manomettere i dispositivi antitaccheggio.
Due cittadini tunisini denunciati per soggiorno irregolare
Nel corso dell’operazione sono stati inoltre denunciati due cittadini tunisini, risultati privi di documenti di identificazione e di un valido permesso di soggiorno. Al termine degli accertamenti sono stati accompagnati agli uffici competenti per l’avvio delle procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.
Cinque giovani segnalati per possesso di droga
L’attività dei militari si è concentrata anche sul contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Cinque persone, per lo più giovani tra i 18 e i 20 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di sostanze stupefacenti.
Durante i controlli nelle aree verdi e nei principali luoghi di ritrovo, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente circa dieci grammi tra cocaina, hashish e marijuana, detenuti per uso personale.
L’operazione rientra nel piano di rafforzamento dei controlli predisposto dall’Arma per il periodo estivo, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti lungo la riviera.