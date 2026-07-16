Controlli a Gatteo Mare: verifiche su persone, locali e attività

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sul territorio della riviera, con particolare attenzione all’area di Gatteo Mare, dove le pattuglie hanno intensificato le verifiche su persone, veicoli, attività commerciali e luoghi di ritrovo.

Nel corso di alcuni posti di controllo, gli agenti hanno fermato diverse autovetture. In un caso, hanno notato un’auto con a bordo due uomini che hanno inizialmente tentato di cambiare direzione per evitare il controllo. Una volta fermati, i due cinquantenni, residenti in provincia di Modena, sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia. Uno di loro era già stato destinatario, negli anni scorsi, della misura di prevenzione dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Modena.

Nell’area della stazione ferroviaria di Gatteo a Mare, gli agenti hanno inoltre ritirato il permesso di soggiorno a un cittadino albanese di 25 anni per gravi inadempienze legate al rinnovo del titolo di soggiorno. L’Ufficio Immigrazione sta ora effettuando ulteriori verifiche sulla sua posizione, anche in vista dell’eventuale adozione di un provvedimento di espulsione.

L’attività di controllo ha interessato anche esercizi commerciali e locali di ritrovo frequentati da persone già note alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire episodi di illegalità e contrastare la vendita di alcolici ai minori. Un’attenzione particolare deriva anche da quanto accaduto la scorsa estate in via delle Nazioni, dove un esercente era stato denunciato per aver venduto bevande alcoliche a due sedicenni.

Infine, il personale del Presidio di Polizia di Cesenatico ha effettuato una verifica amministrativa in una sala giochi, controllando il regolare svolgimento dell’attività e identificando gli avventori presenti nel locale.