Sabato torna la Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna

Il grande ritorno della Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna
Cesenatico si prepara a rivivere una delle sue tradizioni estive più amate ed entusiasmanti. Sabato 18 luglio 2026, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva cornice del porto canale Leonardesco ospiterà la trentaduesima edizione della “Cuccagna dell’Adriatico e della Romagna”. Un appuntamento storico in grado di richiamare ogni anno una folla calorosa di residenti e turisti, tutti pronti a tifare a bordo canale e a godersi uno spettacolo unico nel suo genere.
La fisica della sfida: un palo di 14 metri ricoperto di grasso
Il cuore dell’evento è una prova fisica e mentale che richiede tanto coraggio quanto senso dell’equilibrio. Gli audaci “cuccagnotti” dovranno infatti arrampicarsi su un palo lungo quasi 14 metri, posizionato in obliquo sopra le acque del porto. La vera difficoltà? Il legno è interamente cosparso di grasso.
Per facilitare la salita dei compagni di squadra, ogni partecipante dovrebbe teoricamente asportare un po’ di grasso prima di scivolare in acqua. Tuttavia, la competizione è serrata: non tutti scelgono di collaborare, preferendo non spianare la strada agli avversari in una sfida in cui la furbizia conta quanto la forza. Ad attendere il più abile sulla cima ci sarà il “bottino”: una corona d’alloro arricchita da salumi, formaggi e prelibatezze locali, oltre a un premio in denaro e alla gloria di aver conquistato il Palio.
I comuni partecipanti e la festa nel cuore di Cesenatico
L’edizione di quest’anno vedrà confrontarsi diverse località della costa e dell’entroterra, pronte a darsi battaglia a suon di equilibrismi:
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Cesenatico
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Cervia
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Gatteo
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San Mauro Pascoli
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Savignano sul Rubicone
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Gambettola
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Bellaria
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Marano Lagunare (Udine)
Ad aprire ufficialmente la serata sarà un suggestivo corteo inaugurale. La sfilata lungo il Porto Canale sarà accompagnata dalle note e dall’energia della Banda Città di Gambettola, che accenderà l’atmosfera di festa coinvolgendo il pubblico prima del fischio d’inizio delle gare.