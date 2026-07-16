Maltempo a Cesenatico, il giorno dopo

Il giorno dopo il maltempo a Cesenatico

Il sole è tornato a baciare Cesenatico dopo una notte di apprensione dovuta al maltempo che ha colpito anche la Romagna (qui il servizio). A quanto pare la città ha superato la perturbazione senza subire ingenti danni rispetto altri casi non troppo lontani.

La situazione in spiaggia

Alcune torrette del salvataggio sono state divelte. Purtroppo queste postazioni sono in prima linea senza sbarramenti naturali a proteggerle, ma la Coop Bagnini si sta già organizzando per ripristinare la normale quotidianità. in foto riportiamo quella vicino al bagno Valli a levante.

Via Belgrado a Zadina

Almeno un albero è stato tagliato in viale Colombo mentre la situazione resta invariata a Zadina in via Belgrado dove la strada è chiusa. Quel punto infatti è stato il più critico con un pino che ha bloccato la carreggiata perpendicolarmente. Nelle sue prossimità altri pini erano stati giudicati pericolanti. La situazione sarà affrontata con molta probabilità, già da oggi. Un pesante ramo di un albero è caduto in via Vespucci proprio sulla recinzione della scuola. È stato “bandellato” con nastro bianco e rosso. Anche Ponente infatti è stata una zona particolarmente colpita dal maltempo delle ultime ore.

Le raffiche di vento, ieri sera hanno raggiunto anche picchi di oltre 120 km/h. Imponente la macchina di soccorsi che ha visto impiegati diverse ore vigili del fuoco, Polizia locale, protezione civile. È ancora in vigore l’ultima allerta meteo.