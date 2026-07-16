Polizia: allontanata una carovana da Savignano Mare

Nell’ambito delle direttive del Questore della Provincia di Forlì-Cesena e della collaborazione tra le Forze dell’Ordine per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti, sono proseguiti i controlli congiunti sul territorio della riviera.

Nella giornata del 14 luglio, gli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico e della Polizia Locale dell’Unione Rubicone Mare hanno effettuato un intervento nell’area commerciale alle porte di Savignano a Mare, concentrando l’attenzione sul parcheggio di un noto fast food, dove si era insediata una numerosa carovana composta da auto, camper e roulotte.

All’arrivo delle pattuglie, alcuni veicoli hanno tentato di allontanarsi per sottrarsi ai controlli. Le operazioni di identificazione hanno consentito di accertare che la maggior parte delle persone presenti risultava gravata da precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio, tra cui anche truffe ai danni di anziani.

Al termine degli accertamenti, estesi anche ai veicoli presenti nell’area, le Forze dell’Ordine hanno invitato la carovana a lasciare il territorio della provincia, ritenendo non sussistessero motivazioni plausibili per la permanenza nell’area.

L’attività rientra nel piano di controlli predisposto per rafforzare la sicurezza del territorio, attraverso il coordinamento tra Polizia di Stato e Polizia Locale e in risposta alle segnalazioni ricevute da cittadini e turisti.