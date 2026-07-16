Polizia. Controlli nelle stazioni: denunciati due cittadini tunisini

Proseguono i controlli congiunti del Presidio di Polizia di Cesenatico e della Polizia Locale, impegnati nell’attività di monitoraggio del territorio e delle principali aree di transito della riviera.

Nella giornata di mercoledì 15 luglio, gli agenti hanno effettuato verifiche nelle stazioni ferroviarie di Cesenatico e Gatteo a Mare, con l’obiettivo di individuare eventuali soggetti gravati da precedenti di polizia. Nel corso dell’operazione sono state identificate numerose persone, tra cui alcune già note alle forze dell’ordine.

L’attività ha portato alla denuncia di due cittadini tunisini per violazione delle norme sul soggiorno in Italia. I due uomini, notati nei pressi della stazione ferroviaria di Cesenatico, hanno tentato di allontanarsi rapidamente alla vista degli agenti, ma sono stati fermati e accompagnati negli uffici di polizia per le operazioni di identificazione.

Dai primi accertamenti è emerso che entrambi sarebbero entrati illegalmente in Italia attraverso una frontiera marittima, trattenendosi sul territorio nazionale senza un regolare titolo di soggiorno. Per questo motivo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per violazione della normativa sull’immigrazione.

Sono tuttora in corso ulteriori verifiche da parte degli uffici competenti per accertare la posizione dei due cittadini stranieri sul territorio italiano.