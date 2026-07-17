Allerta meteo gialla: temporali e caldo fino a 37 gradi

Nuova allerta meteo gialla per temporali in Emilia-Romagna

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso una nuova allerta meteo di colore giallo per temporali, valida dalla mezzanotte di sabato 18 luglio fino alla mezzanotte di domenica 19 luglio.

Secondo il bollettino, per l’intera giornata di sabato sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, che potranno interessare tutta la regione, con una probabilità maggiore nelle aree di pianura.

Possibili temporali intensi e rischio di allagamenti

I fenomeni temporaleschi potrebbero risultare particolarmente intensi e provocare effetti e danni sul territorio. La Protezione Civile segnala inoltre la possibilità di temporanei e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo idrografico minore, oltre a localizzati allagamenti nelle aree urbane, soprattutto in caso di precipitazioni particolarmente abbondanti concentrate in poco tempo.

Caldo intenso con temperature fino a 37 gradi

Oltre al rischio legato ai temporali, il bollettino evidenzia anche il persistere del caldo intenso.

Le temperature massime potranno raggiungere i 36-37 gradi nelle zone di pianura, con condizioni di diffuso disagio bioclimatico, soprattutto nelle ore centrali della giornata e per le persone più fragili.