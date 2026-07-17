Cesenatico celebra la Bandiera Blu 2026 al Museo della Marineria

Cesenatico festeggia il riconoscimento Bandiera Blu 2026
Cesenatico celebra il riconoscimento della Bandiera Blu 2026 con una cerimonia pubblica dedicata alla comunicazione del vessillo, simbolo internazionale della qualità delle acque, dei servizi e dell’impegno per la sostenibilità ambientale.
L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione con cittadini, operatori turistici e visitatori, per valorizzare un traguardo che conferma l’attenzione della città verso la tutela dell’ambiente e l’eccellenza dell’offerta balneare.
La cerimonia sabato 18 luglio
L’appuntamento è in programma sabato 18 luglio alle ore 18.30 al Museo della Marineria di Cesenatico, in via Armellini 18.
Durante l’incontro sarà presentato ufficialmente il riconoscimento della Bandiera Blu 2026, un’occasione per celebrare il lavoro svolto dall’amministrazione comunale, dagli operatori del settore e da tutti coloro che contribuiscono alla qualità del territorio.
Un simbolo di qualità per il turismo
La Bandiera Blu rappresenta uno dei riconoscimenti più importanti per le località balneari, assegnato sulla base di criteri che riguardano la qualità delle acque, i servizi offerti, la gestione ambientale, la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge.
Per Cesenatico si tratta di un attestato che rafforza l’immagine della città come destinazione turistica attenta alla sostenibilità, all’accoglienza e alla valorizzazione del proprio patrimonio naturale e marittimo.