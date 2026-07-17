Paresa Spa dona ecografo hi-tech al Bufalini di Cesena

Un dono per la vita: Paresa Spa regala un ecografo hi-tech all’Ospedale Bufalini di Cesena
La cura e l’attenzione verso il territorio passano anche attraverso gesti concreti che guardano al futuro delle nuove generazioni. Una bellissima pagina di solidarietà e responsabilità sociale è stata scritta a Cesena, dove l’azienda locale Paresa Spa ha donato un ecografo Samsung Z20 di ultima generazione al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Maurizio Bufalini”, questa macchina era stata individuata dall’avv. Simona Garuffi che aveva avviato una raccolta fondi in ricordo di una amica, ma la raccolta molto ambiziosa andava a rilento fino a quando l’azienda cesenate si è presa in carico questa bella iniziativa.
Questa nuova strumentazione rappresenta un salto di qualità tecnologico notevole per il presidio cesenate, offrendo alle future mamme e ai loro piccoli standard diagnostici di assoluta eccellenza.
L’intelligenza artificiale al servizio della diagnostica ostetrica
Il dispositivo donato non è un semplice ecografo, ma un sistema diagnostico di fascia alta che sfrutta le più moderne tecnologie di intelligenza artificiale. Questa integrazione all’avanguardia permette al macchinario di:
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Riconoscere in modo automatico le scansioni ecografiche durante l’esame.
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Acquisire autonomamente le principali misurazioni biometriche del feto.
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Supportare gli specialisti nell’identificazione precoce di eventuali malformazioni o patologie.
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Ridurre sensibilmente i tempi di esecuzione dell’esame e minimizzare il margine di errore clinico.
Grazie a queste caratteristiche, l’equipe medica potrà eseguire ecografie ostetrico-ginecologiche di secondo livello con una precisione e una tempestività senza precedenti, garantendo un percorso di cura ancora più sicuro e personalizzato.
Un’alleanza preziosa tra sanità pubblica e imprese locali
La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di numerose autorità locali e rappresentanti sanitari, tra cui l’Assessora ai Servizi per le Famiglie Carmelina Labruzzo, la Direttrice del Presidio Ospedaliero Marisa Bagnoli, la Direttrice del reparto Gloria Giacomini e i tre soci fondatori di Paresa Spa: Dante Ravaioli, Enrico Sozzi e Raffaele Cedioli.
La dottoressa Giacomini ha voluto esprimere profonda gratitudine per questa donazione, definendola un investimento strategico sulla salute:
“Il nuovo ecografo ci consentirà di offrire prestazioni ancora più accurate, migliorando la qualità delle cure e la sicurezza clinica. Ottimizzare i tempi d’esame significa anche poter dedicare più spazio e attenzione alla relazione umana con le donne che si affidano a noi.”
Anche le istituzioni hanno lodato l’iniziativa, sottolineando come la sinergia tra il tessuto imprenditoriale cesenate e la sanità pubblica sia una risorsa fondamentale per far crescere la comunità e tutelare il benessere collettivo dei cittadini.