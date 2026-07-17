Gatteo, weekend di controlli: patente falsa, alcol e droga

Gatteo, tre interventi della Polizia Locale nel weekend

Fine settimana intenso per la Polizia Locale di Gatteo, impegnata nei servizi serali di controllo del territorio. Nel corso delle verifiche sono scattate due denunce, il ritiro di una patente di guida, il sequestro di una patente falsa e di sostanza stupefacente.

Patente pakistana falsa scoperta durante un controllo

Il primo intervento ha riguardato un cittadino straniero di 44 anni, fermato mentre era alla guida di un’autovettura con una patente di guida pakistana risultata contraffatta.

Il documento, realizzato con un elevato livello di qualità, aveva inizialmente tratto in inganno gli agenti, ma un’attenta verifica delle caratteristiche di sicurezza ha permesso di accertarne la falsità. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso e guida senza patente.

Nei suoi confronti sono stati inoltre elevati verbali per oltre 5.000 euro ed è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Automobilista ubriaco tenta di evitare il posto di controllo

Durante un secondo posto di controllo, gli agenti hanno notato un automobilista che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente inserito la retromarcia nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti.

Fermato il veicolo, il conducente, un cittadino straniero di 43 anni, ha cercato di sostenere di non essere stato lui alla guida. Gli accertamenti hanno però smentito la sua versione e il successivo test con l’etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico vicino a tre volte il limite consentito.

Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero e il ritiro immediato della patente di guida.

Controlli nel centro storico: sequestrata droga per uso personale

L’attività della Polizia Locale è proseguita fino all’una di notte anche nel centro storico di Gatteo, dove sono stati identificati due cittadini stranieri trovati in possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.

La droga è stata sequestrata, mentre i due sono stati segnalati alla Prefettura e al Questore per le valutazioni di competenza, anche in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il sindaco Roberto Pari

“Desidero esprimere il mio ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per la professionalità dimostrata e per l’importante attività di prevenzione svolta sul territorio – ha dichiarato il sindaco Roberto Pari – La scelta di garantire i servizi serali, con pattuglie operative fino all’una di notte, si dimostra efficace e rappresenta un presidio concreto di sicurezza per cittadini, residenti e turisti. Continueremo a investire su controlli mirati per garantire il rispetto delle regole e una sempre maggiore tutela della comunità”.