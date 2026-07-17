Maltempo, Emilia-Romagna tra le regioni più colpite

Oltre 2.700 interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco nelle regioni del Nord Italia colpite dall’ondata di maltempo che, a partire dal 15 luglio, ha portato piogge intense e forti raffiche di vento.

Complessivamente sono stati effettuati oltre 2.700 interventi tra Emilia-Romagna, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, con 1.171 vigili del fuoco impegnati e 390 automezzi impiegati per garantire il soccorso alla popolazione e la messa in sicurezza del territorio.

Emilia-Romagna la regione più colpita

L’Emilia-Romagna è la regione che ha registrato il maggior numero di interventi, con 1.567 operazioni effettuate dai Vigili del Fuoco.

Le criticità principali hanno interessato le province di Ferrara, Parma e Reggio Emilia, dove le squadre sono intervenute per la rimozione di alberi e rami caduti, la messa in sicurezza di tetti, coperture ed elementi costruttivi danneggiati dal vento, oltre all’assistenza alla popolazione.

Tra le squadre impegnate anche quelle del comando di Forlì-Cesena, inviate in supporto ai colleghi di Ferrara per fronteggiare le numerose richieste di intervento.

Oltre 1.100 interventi in Lombardia

In Lombardia i Vigili del Fuoco hanno portato a termine 1.199 interventi.

Le precipitazioni hanno colpito soprattutto le province di Cremona, Lecco e Mantova, dove gli operatori sono intervenuti per alberi pericolanti, dissesti statici di elementi costruttivi e numerose richieste di assistenza alla popolazione.