Maltempo, Emilia-Romagna tra le regioni più colpite

Danni anche in Friuli Venezia Giulia
Dal pomeriggio il maltempo ha raggiunto anche il Friuli Venezia Giulia, dove il forte vento ha interessato le province di Pordenone e Udine.
Sono stati effettuati 29 interventi, principalmente per danni a tetti e coperture e per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale.
Prosegue il monitoraggio sul territorio
I Vigili del Fuoco restano impegnati nelle attività di soccorso e monitoraggio delle aree colpite dall’ondata di maltempo, con uomini e mezzi operativi per garantire la sicurezza della popolazione e il ripristino delle condizioni di normalità nelle zone interessate.