Vanoni all’alba: la magia della spiaggia dei Diamanti

Note all’alba a Cesenatico: la spiaggia dei Diamanti si sveglia con l’omaggio a Ornella Vanoni
C’è un momento preciso, in Riviera, in cui il silenzio del mare incontra i primi caldi colori del giorno. Per chi ama vivere questo passaggio in modo speciale, l’appuntamento da segnare in agenda è per domenica 19 luglio alle ore 6:00. La spiaggia libera dei Diamanti a Cesenatico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare “Lisa canta Ornella”, un intimo e suggestivo omaggio alla straordinaria carriera di Ornella Vanoni.
L’evento, rigorosamente a ingresso libero, promette di regalare un’atmosfera sospesa tra poesia e salsedine, perfetta per iniziare la giornata cullati dalla grande musica d’autore italiana.
Un risveglio in musica tra jazz, bossa nova e canzone d’autore
Il progetto guidato dalla voce intensa di Lisa Manara non vuole essere una semplice esecuzione accademica dei brani più celebri della Vanoni, quanto piuttosto un viaggio emozionale nelle sue contaminazioni artistiche. Ad accompagnare la cantante in questa avventura acustica sulla sabbia ci saranno Daniele del Gobbo al pianoforte e Riccardo Catria alla tromba.
Il trio rileggerà il repertorio della grande interprete milanese mescolando eleganza e modernità. Le canzoni, spogliate e rivestite per l’occasione, si lasceranno attraversare dalle calde sonorità del jazz e della bossa nova, generi che hanno profondamente segnato la storia artistica della Vanoni e che si sposano magnificamente con il mood del risveglio marino.
La direzione artistica e i dettagli organizzativi
L’appuntamento fa parte della rassegna estiva promossa dal Comune di Cesenatico, con la direzione artistica di Alberto Antolini e la media partnership di Radio Studio Delta. Trattandosi di un evento all’aperto fortemente legato alle condizioni meteo, gli organizzatori ricordano che in caso di maltempo il concerto verrà annullato. Per aggiornamenti dell’ultimo minuto, il canale di riferimento sono le pagine social del Teatro Comunale di Cesenatico.
Per chi desidera partecipare o ricevere ulteriori dettagli, ecco i riferimenti utili:
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Orario e luogo: Domenica 19 luglio, ore 06:00, Spiaggia libera dei Diamanti, Cesenatico.
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Contatti: Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico (Via Armellini 18), aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00.
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Telefono: 0547 79274
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Sito web: Teatro Comunale di Cesenatico