Irregolare armato e alticcio alla stazione pizzicato dagli agenti

Gli agenti rintracciano irregolare armato alla stazione

Continuano giornalmente, da parte degli agenti della Polizia di Stato inviati come rinforzo in riviera per la stagione estiva e di stanza a Cesenatico, i controlli nelle cittadine rivierasche di competenza più sensibili, che vanno da Cesenatico a San Mauro Mare. Tra queste zone di interesse, vi sono certamente le stazioni ferroviarie di Gatteo e Cesenatico che vengono attenzionate costantemente anche per garantire maggior sicurezza ai suoi utilizzatori.

Controlli alla stazione di Cesenatico

E proprio nei giorni scorsi, nei parcheggi limitrofi alla stazione ferroviaria di Cesenatico, la volante ha scorto tra le auto in sosta, un cittadino nigeriano 50enne, in Italia senza fissa dimora che, alla vista della volante ha cercato inutilmente di nascondersi tra i veicoli parcheggiati. Una volta bloccato, l’uomo è parso immediatamente sopra le righe, in evidente stato di alterazione dovuta all’ingestione di sostanze alcooliche e non molto collaborativo. Per tale motivo gli agenti, non senza fatica, hanno deciso di accompagnarlo presso gli Uffici del Presidio di Polizia di Cesenatico per un più approfondito accertamento sullo stesso. Dalle verifiche svolte, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì – Cesena, è emerso che lo straniero ha fatto ingresso, già da tempo, da una frontiera marittima e pur avendo avuto il diniego della protezione internazionale, poiché sprovvisto dei prescritti requisiti, si è trattenuto irregolarmente in Italia.

Era armato

Il nigeriano è stato trovato in possesso anche di un coltello di cui è vietato il porto fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo che ha comunque consegnato spontaneamente agli agenti già all’atto del primo controllo. Quindi, al termine degli approfonditi accertamenti, lo straniero è stato deferito all’autorità giudiziaria per:

– porto illegale di arma da taglio;

– per violazione della normativa sugli stranieri;

– segnalato per ubriachezza molesta.

Il cittadino nigeriano, poiché irregolare sul territorio nazionale, è stato munito, altresì, del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Forlì – Cesena.