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Cesenatico dice addio a Marcello “Widmer” Cucchi, edicolante de “La Piazza”

Anna Budini19 Luglio 2026
Marcello "Widmer" Cucchi

Cesenatico in lutto per la scomparsa di Marcello “Widmer” Cucchi

Cesenatico piange la scomparsa di Marcello “Widmer” Cucchi, venuto a mancare all’età di 65 anni. A darne il triste annuncio sono la moglie Teresa, la figlia Martina, la sorella Sabrina e il nipote Federico.

I funerali sono stati celebrati ieri (sabato 18 luglio) nella chiesa parrocchiale di Villamarina, dove familiari, amici e tanti cittadini hanno voluto tributargli l’ultimo saluto.

Marcello "Widmer" Cucchi

Per anni alla guida dell’edicola “La Piazza”

Marcello Cucchi era un volto noto a Cesenatico. Insieme alla sorella Sabrina gestiva la nota edicola “La Piazza”, in piazzale Comandini.

Nel calendario di Living Cesenatico omaggiò Vivian Maier

Nel 2019 Marcello e la sorella Sabrina avevano partecipato alla realizzazione calendario di Living Cesenatico, prestando il loro volto a uno degli scatti realizzati per il progetto.

La fotografia, ambientata proprio all’interno dell’edicola “La Piazza”, reinterpretava “Un frammento della vita degli altri”, celebre immagine della fotografa statunitense Vivian Maier.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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