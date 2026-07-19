Cesenatico dice addio a Marcello “Widmer” Cucchi, edicolante de “La Piazza”

Per anni alla guida dell’edicola “La Piazza”
Marcello Cucchi era un volto noto a Cesenatico. Insieme alla sorella Sabrina gestiva la nota edicola “La Piazza”, in piazzale Comandini.
Nel calendario di Living Cesenatico omaggiò Vivian Maier
Nel 2019 Marcello e la sorella Sabrina avevano partecipato alla realizzazione calendario di Living Cesenatico, prestando il loro volto a uno degli scatti realizzati per il progetto.
La fotografia, ambientata proprio all’interno dell’edicola “La Piazza”, reinterpretava “Un frammento della vita degli altri”, celebre immagine della fotografa statunitense Vivian Maier.