Cesenatico dice addio a Marcello “Widmer” Cucchi, edicolante de “La Piazza”

Cesenatico in lutto per la scomparsa di Marcello “Widmer” Cucchi

Cesenatico piange la scomparsa di Marcello “Widmer” Cucchi, venuto a mancare all’età di 65 anni. A darne il triste annuncio sono la moglie Teresa, la figlia Martina, la sorella Sabrina e il nipote Federico.

I funerali sono stati celebrati ieri (sabato 18 luglio) nella chiesa parrocchiale di Villamarina, dove familiari, amici e tanti cittadini hanno voluto tributargli l’ultimo saluto.