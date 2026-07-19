Allerta meteo di 24 ore per temporali

Previsti temporali per lunedì

Una nuova allerta meteo interessa la Romagna e Cesenatico. Il livello di attenzione è giallo, quindi inferiore rispetto gli ultimi avvisi registrati in settimana, ma va comunque presa in esame. La sua validità parte dalla mezzanotte di oggi, domenica e termina alla mezzanotte di domani. Quindi una fascia oraria di 24 ore che copre il lunedì.

Le previsioni

Nelle prime ore di lunedì 20 luglio si prevedono temporali forti sulle aree di pianura in prossimità del Po. Successivamente, nel corso della giornata l’aumento delle temperature favorirà lo sviluppo di temporali anche sul resto del territorio regionale, più probabili sulle aree appenniniche del settore centro-orientale. Nelle zone interessate dai fenomeni non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e del reticolo minore, nonché localizzati allagamenti in ambito urbano. Al momento non sono fornite indicazioni circa la provenienza e l’intensità dei venti.