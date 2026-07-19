Biker Bikini Benefit 2026 conferma la sua ricetta custom

Biker Bikini Benefit 2026: L’anima Kustom accende Cesenatico

Cesenatico si è trasformata, come da tradizione, nel cuore pulsante della cultura “kustom” internazionale. Domenica 19 luglio 2026, Cesenatico ha assaporato il culmine del Biker Bikini Benefit, l’evento che da oltre mezzo secolo unisce la passione viscerale per i motori a uno stile di vita inconfondibile, fatto di cromo, musica rock e pura adrenalina.

Un appuntamento con la storia

Nata nel 1975, questa manifestazione non è solo un raduno, ma un vero e proprio rito collettivo che trasforma il Cafè degli Artisti di Viale Carducci in un punto di ritrovo leggendario. Anche quest’anno, l’edizione 2026 ha confermato il suo status di appuntamento imprescindibile per gli amanti delle Harley-Davidson e delle auto americane d’epoca, attirando appassionati non solo da ogni angolo d’Italia, ma da tutta Europa.

Atmosfera e spettacolo

L’edizione 2026 ha mantenuto intatto lo spirito “spregiudicato” che ha reso celebre il Biker Bikini Benefit:

Musica Live. Il palco ha visto alternarsi band rock che hanno scandito il ritmo della giornata, creando una colonna sonora perfetta per il rombo dei motori.

Show e Performance. Tra burlesque, spettacoli di intrattenimento e i classici set di “sexy car wash”, il pubblico è stato coinvolto in uno spettacolo continuo che fonde la cultura del custom con l’energia tipica delle estati romagnole. Alla consolle l’immancabile dj Toky da Virgin Radio.

Socialità. Più di ogni altra cosa, la Biker Bikini Benefit è un luogo di ritrovo. Non è raro vedere veterani del mondo biker condividere esperienze con giovani neofiti, tutti uniti dallo stesso amore per la libertà delle due ruote.

Anche in questa domenica di luglio, Cesenatico ha dimostrato di essere, ancora una volta, la capitale indiscussa del mondo custom. Un appuntamento che non teme il passare degli anni.