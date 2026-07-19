Il Circolo Vela Cesenatico spegne 45 candeline tra autorità, sport e nuovi progetti

Circolo Vela Cesenatico festeggia 45 anni: una serata di sport, istituzioni e progetti per il futuro

CESENATICO – Il Circolo Vela Cesenatico ha tagliato sabato sera un traguardo importante: 45 anni dalla fondazione. La serata, elegante e partecipata, ha riunito oltre ottanta tra soci, atleti, dirigenti, autorità e rappresentanti del mondo della vela per celebrare uno dei sodalizi sportivi più rappresentativi della costa romagnola.

Autorità e istituzioni presenti alla festa

A confermare il peso dell’anniversario è stata la presenza di numerosi ospiti istituzionali e sportivi. Tra loro il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, alla sua prima visita ufficiale nella storia del Circolo. Presenti anche l’Assessora allo Sport del Comune di Cesenatico Gaia Morara, l’Assessora del Comune di Forlì Paola Casara, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico Tenente di Vascello Emmanuele Latino, Walter Cavallucci del Council di World Sailing, e il Presidente di Serinar Stefano Versari, insieme a numerosi rappresentanti del mondo sportivo e dell’associazionismo locale.

Il bilancio del Presidente Venturi: “Un nuovo punto di partenza”

Nel suo intervento, il Presidente del Circolo Vela Cesenatico Gian Marco Venturi ha ripercorso i quarantacinque anni di storia del sodalizio, ricordando come migliaia di persone abbiano mosso i primi passi nella vela proprio sulle derive e sui catamarani del Circolo. Nel corso degli anni il club ha saputo distinguersi anche a livello nazionale e internazionale, grazie ai numerosi titoli conquistati e alla capacità di formare generazioni di velisti.

Venturi ha inoltre ripercorso il percorso di rilancio avviato nell’ultimo anno e mezzo, definendolo una vera e propria rinascita per l’associazione: la regolarizzazione della sede, il consolidamento del rapporto con le istituzioni, il rinnovo della concessione demaniale, il rafforzamento dell’attività sportiva giovanile, lo sviluppo di nuove collaborazioni con i circoli del territorio e l’organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali.

«I quarantacinque anni rappresentano certamente un traguardo, ma questa sera, forse ancora di più, rappresentano un nuovo punto di partenza», ha affermato il Presidente, ribadendo come un circolo velico non sia semplicemente un luogo dove si tengono le barche, ma un presidio sportivo, educativo e sociale capace di costruire passioni, amicizie e futuro.

Il saluto della Federazione Italiana Vela e della Regione

Il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre ha espresso apprezzamento per la storia del Circolo e per i risultati sportivi costruiti in quarantacinque anni di attività, complimentandosi per il percorso di rilancio intrapreso negli ultimi mesi. Ettorre ha condiviso la visione illustrata da Venturi, sottolineando l’importanza di investire sui giovani, sulla qualità dell’attività sportiva e sul ruolo dei circoli velici come motori di crescita del movimento.

Un concetto ripreso dal Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, che ha evidenziato come la nautica rappresenti oggi uno dei comparti strategici per lo sviluppo economico regionale, e come realtà come il Circolo Vela Cesenatico svolgano un ruolo fondamentale nel creare un patrimonio di passione, competenze e cultura del mare da cui trae forza l’intera filiera. Colla ha ribadito l’importanza di continuare a sostenere i circoli velici, autentici laboratori di formazione, inclusione e crescita.

I prossimi progetti: verso il Mondiale Topcat

La serata è stata anche l’occasione per presentare i progetti che accompagneranno il futuro del Circolo: la crescita dell’attività giovanile sviluppata insieme ad altre realtà veliche del territorio, il consolidamento dei percorsi dedicati alla vela inclusiva e l’organizzazione di appuntamenti sportivi di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il prossimo Campionato del Mondo Topcat.

La serata si è conclusa in un clima di grande partecipazione, celebrando quarantacinque anni di storia ma, soprattutto, rinnovando l’impegno del Circolo Vela Cesenatico a continuare a promuovere la cultura del mare, la pratica sportiva e la formazione delle nuove generazioni.