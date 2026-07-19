“La guerra come malattia della specie”: lo spettacolo di Nicola Lagioia a Sogliano al Rubicone

Lo spettacolo

Prosegue la rassegna Notturni nel Bosco con un appuntamento dedicato alla riflessione sul presente attraverso la forza della letteratura. Martedì 21 luglio, alla Sorgente Urgon di Bagnolo, sarà protagonista Nicola Lagioia con “La guerra come malattia della specie”, un incontro-spettacolo che attraversa secoli di pensiero e di scrittura per interrogarsi sull’origine della violenza umana.

In un tempo in cui i conflitti vengono raccontati soprattutto attraverso le categorie della geopolitica, Lagioia propone uno sguardo diverso, affidandosi alla letteratura come strumento di comprensione del nostro “cuore di tenebra”. Dalla Genesi all’Iliade, da Lev Tolstoj a Svetlana Aleksievič, da Simone Weil a Elsa Morante, il percorso ripercorre oltre 2.500 anni di opere e autori che hanno indagato la guerra e la natura dell’uomo.