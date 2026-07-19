“La guerra come malattia della specie”: lo spettacolo di Nicola Lagioia a Sogliano al Rubicone

Lo spettacolo
Prosegue la rassegna Notturni nel Bosco con un appuntamento dedicato alla riflessione sul presente attraverso la forza della letteratura. Martedì 21 luglio, alla Sorgente Urgon di Bagnolo, sarà protagonista Nicola Lagioia con “La guerra come malattia della specie”, un incontro-spettacolo che attraversa secoli di pensiero e di scrittura per interrogarsi sull’origine della violenza umana.
In un tempo in cui i conflitti vengono raccontati soprattutto attraverso le categorie della geopolitica, Lagioia propone uno sguardo diverso, affidandosi alla letteratura come strumento di comprensione del nostro “cuore di tenebra”. Dalla Genesi all’Iliade, da Lev Tolstoj a Svetlana Aleksievič, da Simone Weil a Elsa Morante, il percorso ripercorre oltre 2.500 anni di opere e autori che hanno indagato la guerra e la natura dell’uomo.
La riflessione
L’incontro invita il pubblico a riflettere sulla nostra attitudine distruttiva e autodistruttiva, non soltanto come conseguenza dei contesti storici e politici in cui i conflitti prendono forma, ma come una possibile “malattia della specie”che accompagna l’umanità fin dalle sue origini. Una domanda attraversa l’intero racconto: potremo mai guarire?
Info utili
La biglietteria sarà aperta dalle ore 19.30. Il parcheggio è disponibile in via Sorgente del Rubicone.
Dalle 19.30 sarà disponibile il Green Picnic, con l’apertura dell’area spettacolo e del Punto Ristoro per chi vorrà cenare sul prato al tramonto. Il momento sarà accompagnato da un ascolto musicale a cura del Museo del Disco d’Epoca di Sogliano al Rubicone.
Agli spettatori si consiglia di portarsi torcia, borraccia, scarpe e abbigliamento comodi.
Nelle radure di Notturni del Bosco il pubblico sarà invitato ad accomodarsi sul prato con il proprio telo.
Notturni nel Bosco è curata da Sillaba Teatro Parola, in co-progettazione con il Comune di Sogliano al Rubicone.
Informazioni: 370.3685093 / spettatore@sillaba.org
Biglietti: 15 € – (ingresso gratuito per under 12)
Prevendita su www.liveticket.it e nei Liveticket Point.