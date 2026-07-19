Cesenatico, lunedì culturali: lunedì incontro con Don Andrea Ciucci

Cesenatico, al via i Lunedì Culturali: trent’anni di incontri tra fede, intelligenza artificiale e poesia
Un traguardo importante per la cultura e la riflessione sul territorio: i Lunedì Culturali di Cesenatico tagliano quest’anno il nastro della loro trentesima edizione. La rassegna, organizzata come da tradizione dalla Parrocchia di San Giacomo Apostolo con il patrocinio del Comune di Cesenatico, animerà le serate estive attorno a un filo conduttore profondo e quantomai attuale: “La Carità”.
Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del Cortile del Museo della Marineria, affacciato sul Porto Canale (in caso di maltempo, gli incontri si sposteranno all’interno della sala del Museo) con ingresso completamente gratuito.
Il primo appuntamento: l’intelligenza artificiale e la sfida antropologica
Dopo gli incontri con Damiano Zoffoli e Franco Serafini degli scorsi appuntamenti, lunedì 20 luglio alle ore 21:00, sarà un ospite di grande rilievo nel panorama culturale e scientifico-teologico ecclesiale: Don Andrea Ciucci, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.
Al centro della serata ci sarà la conferenza dal titolo “Il dono di Dio: la sfida dell’IA”. Un’occasione per esplorare da vicino l’impatto delle nuove tecnologie sulla vita dell’uomo, cercando di capire come l’algoritmo possa dialogare con l’etica, la spiritualità e, appunto, la carità, in un mondo che cambia a ritmi vertiginosi.
Il programma dei Lunedì Culturali 2026
Il calendario della rassegna proseguirà toccando i temi della poesia, della storia e della pace, con ospiti di primissimo piano:
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Lunedì 27 Luglio (ore 21:00): Il noto poeta e scrittore Davide Rondoni guiderà il pubblico in un percorso intimo e letterario con la conferenza “La ferita; la letizia: faccia a faccia con San Francesco”.
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Lunedì 3 Agosto (ore 21:00): Sarà la volta di Fra Francesco Patton, già Custode di Terra Santa, che porterà la sua testimonianza e una profonda riflessione geopolitica e spirituale nel talk intitolato “Disarmare il cuore”.
Informazioni utili per partecipare
Per maggiori dettagli e informazioni sull’iniziativa è possibile contattare direttamente la segreteria organizzativa della Parrocchia di San Giacomo Apostolo al numero di telefono 0547 80232 o consultare il sito web ufficiale www.parrocchiasangiacomocesenatico.it.