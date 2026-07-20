Allerta meteo per temporali forti. Cesenatico e riviera in codice giallo

Allerta meteo in Emilia-Romagna: temporali in arrivo

Cosa prevede l’allerta della Protezione Civile La Regione Emilia-Romagna ha emesso una nuova allerta meteo-idrogeologica-idraulica (documento n. 078/2026), valida da martedì 21 luglio alle 00:00 a mercoledì 22 luglio alle 00:00. Il bollettino segnala temporali forti in più fasi durante la giornata: al mattino sui settori settentrionale e orientale della regione, mentre nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno sull’Appennino, con possibile estensione anche alle zone di pianura.

La situazione per Cesenatico e la costa romagnola (zona B2) Per la zona B2 – Costa romagnola, che comprende Cesenatico e il litorale di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il livello di criticità resta verde su quasi tutti i fronti: idraulico, idrogeologico, vento, temperature estreme, stato del mare e criticità costiera. L’unica soglia più alta riguarda la criticità per temporali, segnalata in giallo, in linea con il resto della regione.

Questo significa che, pur non essendo previste particolari criticità idrogeologiche sulla costa, non si escludono rovesci temporaleschi anche intensi, specie nelle ore pomeridiane, con il rischio – più concreto nelle aree interne e collinari – di allagamenti localizzati nei centri abitati e innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Nell’entroterra il rischio è più elevato Le zone di allerta A2 (alta collina romagnola) e B1 (bassa collina e pianura romagnola), che includono l’entroterra di Forlì-Cesena e Ravenna, presentano un livello di criticità idrogeologica giallo, con possibilità di frane sui versanti più fragili e fenomeni di ruscellamento.

Tendenza nelle prossime 48 ore Secondo il Centro Funzionale Arpae, la situazione è attesa in esaurimento nelle 48 ore successive, con un progressivo miglioramento delle condizioni meteo.

Le raccomandazioni per chi è in vacanza sulla riviera Chi si trova a Cesenatico e sulla riviera romagnola in questi giorni di alta stagione turistica è invitato a monitorare gli aggiornamenti e a prestare attenzione soprattutto nelle ore pomeridiane di martedì, quando sono più probabili i rovesci temporaleschi. Per gli aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito della Protezione Civile regionale.