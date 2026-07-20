Cesenatico, 35ª Bandiera Blu: cerimonia al Museo della Marineria

Cesenatico celebra la sua trentacinquesima Bandiera Blu: cerimonia al Museo della Marineria

Cesenatico conferma la sua vocazione di destinazione balneare sostenibile: nel pomeriggio del 18 luglio, al Museo della Marineria, si è svolta la cerimonia ufficiale per celebrare il trentacinquesimo riconoscimento della Bandiera Blu assegnato alle spiagge cittadine. Un traguardo che, come sottolineato durante l’evento, rappresenta ormai “una bella abitudine” per la località romagnola.

Il vessillo internazionale premia il rispetto dei criteri legati alla gestione sostenibile del territorio e alla qualità ambientale delle coste. Quest’anno il riconoscimento si estende a tutte le spiagge di Cesenatico: Zadina, Ponente, Levante, Valverde e Villamarina.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu

L’assegnazione del riconoscimento richiede il rispetto di numerosi parametri, a partire dalla qualità delle acque di balneazione, verificata attraverso campionamenti regolari durante tutta la stagione estiva.

Solo le località che nella stagione precedente hanno ottenuto acque di qualità eccellente possono candidarsi. Superata questa prima soglia, la valutazione si estende a molti altri ambiti:

Gestione ambientale e servizi

Efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria

Raccolta differenziata e corretta gestione dei rifiuti pericolosi

Aree pedonali, piste ciclabili e arredo urbano curato

Aree verdi e servizi delle spiagge, compreso il personale addetto al salvamento

Accessibilità per tutti

Educazione ed economia del territorio

Corsi di educazione ambientale rivolti a scuole, giovani, turisti e residenti

Turismo e stabilimenti balneari

Pesca professionale

Diffusione dell’informazione sulla Bandiera Blu

Vengono inoltre valutati i finanziamenti europei ottenuti dai Comuni per la mobilità sostenibile e le finalità ambientali, come l’istituzione di aree ciclabili, bicibus e piedibus, oltre ai nuovi servizi per i trasporti pubblici. Durante tutta la stagione estiva, le località premiate restano soggette a visite di controllo per verificare la conformità ai criteri del Programma.

Un riconoscimento internazionale nato nel 1987

La Bandiera Blu è un premio istituito nel 1987, in occasione dell’Anno europeo dell’Ambiente, e viene assegnato ogni anno in 49 paesi. Il programma è sostenuto dall’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e dall’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale. Il riconoscimento è inoltre accreditato dall’UNESCO come punto di riferimento mondiale per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Le parole della vicesindaco Lorena Fantozzi

Alla cerimonia è intervenuta la vicesindaco di Cesenatico, Lorena Fantozzi, che ha commentato il traguardo raggiunto:

«Abbiamo ottenuto la Bandiera Blu per trentacinquestima volta e potersi fregiare di questo vessillo certifica che Cesenatico ha la certezza di un mare pulito e di una spiaggia sostenibile ed inclusiva che si migliora anno dopo anno».

La vicesindaco ha voluto sottolineare il valore collettivo del risultato, ringraziando quanti hanno contribuito a ottenerlo: dagli operatori del settore, con un riferimento particolare alla Cooperativa Stabilimenti Balneari, fino agli uffici comunali che ogni anno gestiscono procedure sempre più complesse e articolate.