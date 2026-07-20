Cesenatico, grondaie divelte dal vento: intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina (lunedì 20 luglio) intorno alle 10, una pattuglia della Polizia Locale di Cesenatico è intervenuta insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco in via Leonardo da Vinci a causa dei danni provocati dal forte vento.
Le intense raffiche hanno infatti divelto alcune grondaie di un palazzo situato sul retro dell’ex cinema Astra, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi per i passanti e i veicoli in transito.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via della Torre con un’autoscala e un’autobotte, mezzi indispensabili per raggiungere le parti pericolanti dell’edificio e procedere alla loro rimozione in sicurezza. Nel frattempo, la Polizia Locale ha gestito la viabilità e delimitato l’area interessata dalle operazioni.