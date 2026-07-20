Cesenatico, controlli nel weekend: oltre 330 identificati

Controlli della Polizia, oltre 300 identificati nel week end

In questo fine settimana sono stati svolti, come di consueto, numerosi servizi di prevenzione e repressione dei reati in generale da parte degli agenti del Presidio di Polizia, dislocati a Cesenatico, con una intensificazione dei posti di controllo sulle vie principali di accesso alla riviera tra Cesenatico e San Mauro Mare, in previsione di un aumento di arrivi di turisti.

Controlli alle vetture

Sono stati, quindi, effettuati 28 posti di controllo su tutto il territorio di competenza da parte delle 23 volanti messe in campo nel weekend che si sono alternate nell’arco delle 24 ore. I servizi predisposti, hanno portato all’identificazione di oltre 330 persone, tra cui una trentina di cittadini stranieri. I veicoli fermati e sottoposti a verifica sono stati 115. Diversamente da altre volte, solo in alcuni casi è stato necessario procedere a sanzione ai sensi del codice della strada per piccole infrazioni commesse dagli automobilisti. Vari sono stati invece gli interventi di iniziativa degli agenti soprattutto per il controllo di autovetture con a bordo soggetti sospetti e sono stati intensificati anche i pattugliamenti da parte degli agenti in borghese e delle volanti del Presidio di Polizia di Cesenatico, nelle zone interne delle aree di competenza della riviera, per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio tra cui dei furti in abitazione.

Tre bosniaci allontanati

Nel corso dei pattugliamenti, gli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico, sul lungomare di Ponente hanno proceduto al controllo di un veicolo con a bordo tre soggetti che si aggiravano con fare sospetto nella zona. L’identificazione dei fermati, trentenni di origini bosniache, che hanno mostrato una certa insofferenza al controllo di polizia, ha permesso di accertare che gli stessi sono gravati da precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo un controllo sulla regolarità del permesso di soggiorno, il gruppetto è stato allontanato dal territorio comunale.

Una carovana allontanata da Savignano

Come già avvenuto all’inizio della settimana, dalla zona di Savignano Mare, ove insistono numerosissime attività commerciali, è stata allontanata nuovamente una carovana composta da alcuni veicoli, i cui componenti erano intenzionati a fermarsi in zona, con propositi non certo amichevoli, risultati avere a carico svariati precedenti per reati contro il patrimonio ed autori, tra le altre, delle cosiddette truffe dello specchietto, fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime nonostante se ne parli continuamente.