Fissato il funerale di Andrea Quadrelli

Fissata la data dell’ultimo saluto ad Andrea Quadrelli, primo e storico presidente a vita dei Lupi di Liberio attiva associazione folkloristica locale. Ci ha lasciati all’età di 63 anni dopo un ricovero in ospedale (qui la notizia). La sua simpatia aveva toccato tanti cesenaticensi al punto che, diramata la notizia, in una manciata di minuti sono giunte decine e decine di commenti di condoglianze per la famiglia. Anche il primo cittadino Matteo Gozzoli ha voluto ricordare Andrea con un messaggio diramato tramite social.

L’ultimo saluto

Sarà possibile assistere alla funzione funebre mercoledì mattina alle 9.30 circa presso la chiesa di San Giacomo a Cesenatico. La camera ardente sarà aperta da domani, martedì pomeriggio presso l’area dell’ospedale di Cesenatico. A curare la delicata fase dell’ultimo saluto ad Andrea è l’agenzia di pompe funebri Nicolini-Battiato.

Non vederlo più passeggiare con il suo cappello e borsello lungo le sponde del canale mancherà a molti.