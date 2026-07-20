Gatteo Mare, settimana di musica: liscio, carnevale e disco

Gatteo Mare, una settimana di grande musica: dal liscio al Carnevale dell’Adriatico

Dal 21 al 26 luglio appuntamenti quotidiani tra liscio romagnolo, disco music, carri allegorici e tribute band

Un’altra settimana all’insegna della musica e del divertimento attende Gatteo Mare, con un programma che spazia dal liscio romagnolo alla disco music, dal tradizionale Carnevale dell’Adriatico alle cover e tribute band di Rubicone Live e Canzoni e Sorrisi.

Martedì 21 luglio: il liscio di Moreno il Biondo

Si parte alle ore 21.30 all’Arena Rubicone con il Liscio Day 20, la serata settimanale dedicata al ballo romagnolo per eccellenza. Sul palco Moreno il Biondo, al secolo Moreno Conficconi, virtuoso del clarinetto e del sassofono, fondatore dell’Orchestra Grande Evento e tra i volti più amati del liscio italiano, legato da radici profonde a Gatteo Mare. La serata è riservata ai possessori di App/Card GMSV abilitata o di Teo Pass/Teo Card.

Mercoledì 22 luglio: doppio appuntamento tra Romagna Street Boys e Comero’Disco

Alle ore 21.00, in Piazza Romagna Mia, i Romagna Street Boys propongono un viaggio musicale tra i grandi classici di Secondo Casadei e del liscio romagnolo, reinterpretati con l’energia di una vera street band: sul palco Marco Zoli al sax, Jastin Visani al clarinetto, Nicolas Biondini al basso e Samuele Ravaioli alla chitarra. L’ingresso è libero.

Alle ore 21.30 l’Arena Rubicone ospita invece il Comero’Disco, la serata dedicata alla disco music e ai balli più scatenati, con cocomero offerto a tutti i partecipanti. Anche in questo caso l’accesso è riservato ai possessori di App/Card GMSV abilitata o di Teo Pass/Teo Card.

Giovedì 23 luglio: torna il Carnevale dell’Adriatico

Dalle ore 21.00 alle 23.30 le vie di Gatteo Mare si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto con il tradizionale Carnevale dell’Adriatico, organizzato dall’Associazione GM Eventi con il patrocinio del Comune di Gatteo. Una decina di carri allegorici a tema cartoni animati — tra cui Pappagalli, Peter Pan, Cars, Alice nel paese delle meraviglie, Oktoberfest e gli Egizi — sfileranno accompagnati dalle ballerine del gruppo Flores do Samba e da gruppi di tamburi, con lancio di caramelle e gadget.

Il corteo partirà alle ore 21.15 da via Antonio Gramsci, all’angolo con via Ferrara, per poi percorrere viale delle Nazioni, via Matteotti e via Trieste, fino a raggiungere viale Giulio Cesare intorno alle ore 23.00. Ingresso libero.

Venerdì 24 luglio: Canzoni e Sorrisi con i Barboni di Lusso

Alle ore 21.30, in Piazza della Libertà, nuovo appuntamento con la rassegna Canzoni e Sorrisi: protagonisti i Barboni di Lusso con un viaggio tra i più grandi successi italiani e stranieri degli anni ’80. Ingresso libero.

Sabato 25 e domenica 26 luglio: il weekend del Rubicone Live

Il weekend si chiude con il doppio appuntamento del Rubicone Live all’Arena Rubicone. Sabato 25 luglio, alle ore 21.30, salgono sul palco gli Absolute5, cover band dei più grandi successi della disco music dagli anni ’70 fino alle hit più recenti. Domenica 26 luglio, sempre alle 21.30, la settimana si chiude con gli Hoop, tribute band dei Pooh, che ripercorrono i grandi successi della band più amata d’Italia. Ingresso libero per entrambe le serate.

Info: Ufficio IAT Gatteo Mare — Tel. 0547 86083 — iat@comune.gatteo.fc.it — www.visitgatteomare.it