I Notturni alle Conserve: il duo Gaudenzi-Pantieri protagonista a Cesenatico

Cesenatico d’estate ha un sapore speciale, fatto di brezze marine, luci soffuse e angoli storici che sembrano fatti apposta per accogliere la bellezza. Uno di questi è senza dubbio Piazza delle Conserve, pronta a trasformarsi nuovamente in un palcoscenico intimo per il terzo appuntamento dei “Notturni alle Conserve”. Martedì 21 luglio, a partire dalle ore 21:00, l’atmosfera suggestiva della piazza farà da sfondo a un concerto che promette di incantare gli appassionati e i curiosi.
Piazza delle Conserve: una cornice magica per la grande musica barocca
I “Notturni” non sono semplicemente dei concerti, ma veri e propri viaggi nel tempo e nelle emozioni. La scelta della location non è casuale: Piazza delle Conserve, con le sue antiche ghiacciaie interrate, custodisce l’anima storica della Cesenatico marinara. Ascoltare la musica colta in questo spazio, sotto il cielo stellato della Romagna, permette di staccare la spina dalla frenesia quotidiana per lasciarsi cullare da sonorità d’altri tempi.
Il programma della serata e i protagonisti
A guidare il pubblico in questo percorso acustico sarà un duo di grande sensibilità e talento. Sul palco saliranno Mara Gaudenzi, mezzosoprano dalla voce intensa e avvolgente, e Filippo Pantieri, raffinato interprete del clavicembalo. Il programma della serata è una vera e propria immersione nel Barocco italiano, con un repertorio ricercato che spazierà tra le opere di maestri assoluti come Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula e Giovanni Battista Laurenzi.
Info utili, biglietti e cosa fare in caso di maltempo
La rassegna, che vede la direzione artistica dell’associazione Il Trabaccolo e la media partnership di Radio Studio Delta, è pensata per essere un regalo alla città e ai suoi ospiti.
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Ingresso: L’evento è completamente gratuito e a ingresso libero.
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In caso di pioggia: Se il meteo non dovesse essere favorevole, la serata non salterà: il concerto si sposterà semplicemente al coperto, all’interno del vicino Teatro Comunale.
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Contatti: Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Teatro del Comune (Via Armellini 18) al numero 0547 79274, oppure consultare il sito ufficiale teatrocomunalecesenatico.it e i canali social del Teatro per gli aggiornamenti in tempo reale.