Ponente, un parcheggio da 500 posti al posto di Cesenatico Servizi

Ponente fa spazio ad un nuovo parcheggio. Obiettivo mille posti

Il comune di Cesenatico e Cesenatico Servizi sono al lavoro per programmare il futuro della municipalizzata che si occupa di edifici pubblici, verde pubblico, strade e prossimamente potrebbe occuparsi anche la gestione della sosta. Il progetto in cantiere, annunciato in passato, prevede che Cesenatico Servizi abbandoni l’edificio dove è attualmente ubicata la sua sede: in via Magellano. Al momento infatti si trova in un’area di proprietà pubblica che l’amministrazione vuole riconvertire a grande parcheggio pubblico al servizio della nuova città turistica di Ponente. Si parla di un’area da circa 500 posti che, insieme a quella accanto al cimitero fresca di inaugurazione, punta a garantire spazi sosta per turisti e cittadini.

Ipotesi spostamento a Villamarina

In questa ottica, già in diverse occasioni, l’amministrazione ha espresso l’indicazione di costruire una nuova sede presso un’area acquisita di recente di fianco al Bingo. In questo caso la sede della municipalizzata sarà spostata da Ponente a Villamarina. Se tutto andrà come previsto dall’amministrazione si recupereranno circa mille posti auto per servire la zona mare di Ponente.