L’ultimo saluto dei Lupi di Liberio al presidente Andrea Quadrelli

“Ciao Presidente”. Comincia così il commosso messaggio con cui i Lupi di Liberio hanno voluto ricordare Andrea Quadrelli, storico presidente del gruppo, scomparso nella giornata di ieri (domenica 19 luglio). Un saluto carico di affetto che racconta, attraverso ricordi e aneddoti, la figura di un uomo capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto.

Nel lungo ricordo pubblicato dai Lupi di Liberio emerge il ritratto di un presidente che “ci teneva tutti insieme”, capace di far sentire ogni componente parte di una grande famiglia. “Era benvoluto da tutti, era facile volergli bene”, è il commento che più di tutti è stato condiviso dopo l’annuncio della sua morte. Un affetto che, spiegano i Lupi, nasceva dalla sua capacità di voler bene agli altri, di ricordarsi di tutti e di dedicare sempre una parola, un sorriso o un gesto di attenzione.

Andrea era l’anima delle Focarine, dove amava cantare, soprattutto le canzoni di Gianni Morandi, coinvolgendo tutti con il suo entusiasmo. Non faceva differenze tra le persone: trattava con lo stesso rispetto e la stessa curiosità chiunque incontrasse, dai membri storici del gruppo agli ultimi arrivati.

Tra i ricordi più belli c’è anche quello della tournée “Il Presidente a casa tua”, quando durante un’estate faceva visita ai Lupi nelle loro abitazioni per condividere una colazione e trascorrere insieme momenti di allegria. Un’iniziativa semplice che racchiudeva perfettamente il suo modo di vivere l’amicizia. Indimenticabili anche le pillole di Lupo Channel, i video realizzati insieme all’Ottimo Segretario dei Lupi, nei quali commentava con ironia fatti di attualità, calcio e vita del branco.

Grande appassionato della buona tavola, Andrea amava condividere pranzi e cene con il gruppo. Proprio dopo aver saputo che alcuni Lupi avevano provato un nuovo ristorante con l’idea di portarci tutto il branco, aveva pronunciato quella che sarebbe diventata la sua ultima frase rivolta agli amici: “È idoneo”.

Presidente dei Lupi di Liberio per volontà dello stesso gruppo, aveva voluto che la sua carica fosse a vita, affrontando ogni volta con poca convinzione il tradizionale rito delle elezioni, dalle quali usciva puntualmente vincitore.

Il messaggio si conclude con una promessa: Andrea Quadrelli resterà per sempre il Presidente dei Lupi di Liberio. Mancheranno la sua ironia, la sua spontaneità, il suo amore per la vita e la sua capacità di tenere unite le persone, ma il ricordo della sua anima gioiosa continuerà ad accompagnare il branco.