Gatteo, spettacoli gratis per famiglie dal 21 al 25 luglio 2026

Gatteo, tre serate di spettacoli gratuiti per famiglie dal 21 al 25 luglio

Bolle di sapone, burattini tradizionali e magia animeranno il capoluogo e Gatteo Mare in una settimana all’insegna del divertimento per grandi e piccini, con ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti.

Il programma della settimana tra Gatteo e Gatteo Mare

Prosegue l’estate gattese dedicata alle famiglie con bambini: dal 21 al 25 luglio 2026 tre serate di spettacoli gratuiti porteranno intrattenimento nel capoluogo e a Gatteo Mare, tra teatro di figura, comicità e tradizione popolare.

Martedì 21 luglio: “Il Sogno” all’Arena del Castello Malatestiano

Si parte martedì 21 luglio alle ore 21.15 all’Arena del Castello Malatestiano di Gatteo con il quinto appuntamento della rassegna “Estate al Chiar di Luna”. La compagnia Gambeinspalla Teatro porta in scena “Il Sogno”, spettacolo tra bolle di sapone e clowneria.

Un carretto d’altri tempi condotto da un mimo un po’ bizzarro trasporta il pubblico in un viaggio dal sapore antico, sospeso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità. Con il naso all’insù, gli spettatori potranno ammirare bolle che si trasformano da piccole a giganti, dai mille riflessi colorati e piene di fumo, fino al gran finale in cui il pubblico viene avvolto da migliaia di piccole bolle di sapone.

Mercoledì 22 luglio: torna Fagiolino con “Fagiolino fattucchiere fortunato”

Mercoledì 22 luglio alle ore 21.30, in Piazza della Libertà a Gatteo Mare, torna la tradizione dei burattini con lo spettacolo “Fagiolino fattucchiere fortunato”, proposto dalla compagnia I Burattini di Mattia.

Si tratta di uno spettacolo di burattini tradizionali adatto a un pubblico di tutte le età, inserito nella rassegna “Burattini e Figure” curata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del MiC – Ministero della Cultura e dei Comuni aderenti.

Sabato 25 luglio: il ritorno di Bimbobell

Chiude la settimana sabato 25 luglio alle ore 21.30, sempre in Piazza della Libertà a Gatteo Mare, il ritorno di Bimbobell, spettacolo che mette al centro grandi e piccini con esilaranti travestimenti, numeri di micromagia, gag e gioco interattivo, senza dimenticare la musica: un concentrato di divertimento per tutta la famiglia.

Ingresso gratuito e informazioni utili

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. La rassegna “Estate al Chiar di Luna” è inserita nel progetto sovracomunale “Borghi Allegri” e ha ottenuto il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Riepilogo del programma:

Martedì 21 luglio, ore 21.15 – Arena del Castello Malatestiano, Gatteo: Gambeinspalla Teatro in “Il Sogno” (rassegna Estate al Chiar di Luna)

– Arena del Castello Malatestiano, Gatteo: Gambeinspalla Teatro in “Il Sogno” (rassegna Estate al Chiar di Luna) Mercoledì 22 luglio, ore 21.30 – Piazza della Libertà, Gatteo Mare: “Fagiolino fattucchiere fortunato”, I Burattini di Mattia (rassegna Burattini e Figure)

– Piazza della Libertà, Gatteo Mare: “Fagiolino fattucchiere fortunato”, I Burattini di Mattia (rassegna Burattini e Figure) Sabato 25 luglio, ore 21.30 – Piazza della Libertà, Gatteo Mare: Bimbobell

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Ceccarelli (tel. 0541 932377) oppure l’Ufficio IAT Gatteo Mare (tel. 0547 86083, e-mail iat@comune.gatteo.fc.it, sito visitgatteomare.it).