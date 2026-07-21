Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna: temporali forti anche sulla costa romagnola

Diramata la nuova allerta della Protezione Civile, valida fino a mercoledì
La Regione Emilia-Romagna ha emesso una nuova allerta meteo-idrogeologica-idraulica (documento n. 079/2026), valida dalle ore 12:00 di martedì 21 luglio fino alle ore 00:00 di mercoledì 23 luglio 2026. Il bollettino, diffuso dal Centro Funzionale di Arpae e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, segnala criticità arancione per temporali su gran parte del territorio regionale, incluso il litorale romagnolo.
Le zone interessate: allerta arancione anche sulla costa
Per la giornata di oggi, martedì 21 luglio, il livello di allerta arancione per rischio temporali riguarda le zone A1 (montagna romagnola), C1 e D1 (Bologna), D2 e D3 (Ferrara), F1, F2 e F3 (Modena e Reggio Emilia), oltre alla fascia collinare e di pianura romagnola. Anche la zona B2, che comprende la costa romagnola e quindi Cesenatico, rientra nell’area di allerta arancione per temporali, con criticità idrogeologica gialla.
Livello giallo invece per le zone appenniniche centrali e piacentino-parmensi, dove il rischio temporali resta comunque presente pur con intensità
Secondo la descrizione dei fenomeni diffusa da Arpae, per la giornata odierna sono attesi temporali forti in formazione sui settori appenninici, con estensione alle aree di pianura e possibili effetti e danni, probabilmente più intensi nel settore centro-orientale della regione — quello che comprende il territorio romagnolo. Lungo la fascia collinare e montana, in particolare quella centro-orientale, nel pomeriggio sono possibili fenomeni di ruscellamento e frane sui versanti più fragili, oltre a rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico e allagamenti nei centri abitati.
La tendenza per mercoledì 22 luglio
Per la giornata di domani, mercoledì 22 luglio, non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento: l’intera regione torna infatti in codice verde su tutti i rischi. Non si escludono tuttavia fenomeni temporaleschi residui nelle prime ore della giornata e venti forti da nord-est, fino a 50-61 km/h, sul settore costiero durante la mattinata — un dato che riguarda direttamente anche il litorale di Cesenatico. La tendenza indicata dal bollettino per le successive 48 ore è “in esaurimento”.