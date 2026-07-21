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Viale Carducci chiuso per un ramo caduto

Anna Budini21 Luglio 2026
maltempo

Maltempo a Cesenatico, ramo di pino sulla carreggiata

Un grosso ramo di pino è caduto questo pomeriggio (martedì 21 luglio) sulla carreggiata di viale Carducci a Cesenatico, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento e del temporale che hanno interessato la zona.

Intervento della Polizia Locale

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Cesenatico, che ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico in attesa della rimozione del ramo e della messa in sicurezza della carreggiata.

La circolazione sarà ripristinata una volta completate le operazioni di liberazione della strada.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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