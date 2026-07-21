Viale Carducci chiuso per un ramo caduto

Maltempo a Cesenatico, ramo di pino sulla carreggiata

Un grosso ramo di pino è caduto questo pomeriggio (martedì 21 luglio) sulla carreggiata di viale Carducci a Cesenatico, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento e del temporale che hanno interessato la zona.

Intervento della Polizia Locale

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Cesenatico, che ha provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico in attesa della rimozione del ramo e della messa in sicurezza della carreggiata.

La circolazione sarà ripristinata una volta completate le operazioni di liberazione della strada.