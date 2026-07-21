Naufragio della Consolata: commemorate le 17 vittime a 80 anni dalla tragedia

Cesenatico ricorda le vittime del naufragio del 21 luglio 1946: 80 anni dopo la tragedia della “Consolata“

Questa mattina, 21 luglio 2026, Cesenatico ha commemorato le 17 vittime del naufragio della motonave “Consolata”, avvenuto esattamente 80 anni fa al largo della località romagnola.

Il naufragio del 1946: una gita finita in tragedia

Il 21 luglio 1946 un gruppo di lavoratori partì da Bussecchio, frazione di Forlì, per una gita organizzata dalla cooperativa Casa del Lavoratore. Il cielo limpido spinse i partecipanti a un’escursione in barca, ma una burrasca di vento improvvisa e violenta ribaltò l’imbarcazione a poche centinaia di metri dalla costa.

Il gruppo di forlivesi fu travolto da onde gigantesche. Persero la vita 17 persone, di età compresa tra un anno e quarantadue anni: i corpi furono ritrovati sulla spiaggia di Ponente. La stessa tempesta causò vittime lungo un tratto di costa che andava da Venezia fino a San Benedetto del Tronto, ma fu Cesenatico la località che pagò il tributo più alto in termini di vite umane.

La commemorazione al Porto Canale

La cerimonia di quest’anno è partita dal Porto Canale di Cesenatico, dove due barche storiche sono uscite in mare in prossimità del luogo della tragedia. Le imbarcazioni sono poi rientrate presso il monumento dedicato ai caduti del mare, dove è stata deposta una corona di fiori sulla lapide che ricorda il naufragio.

L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, ha visto la partecipazione della vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi, dell’assessore del Comune di Forlì Luca Bartolini e di Gabriele Zelli, organizzatore della delegazione di Bussecchio.