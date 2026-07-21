Cesenatico Noir al via! I dettagli del programma

Il programma giorno per giorno

Mercoledì 22 luglio: il debutto del Dark Romance

Ad aprire il programma è l’anteprima dedicata al Dark Romance. Alle 18.30, in Piazza Spose dei Marinai, le autrici Claire Dee e Corinne Wilson, star di Wattpad, incontreranno i lettori per foto, selfie e firmacopie. A condurre l’incontro sarà Libriconfragole, alter ego digitale dell’influencer Andrea Amadio.

Giovedì 23 luglio: arriva Vera Buck

Alle 21.30, sul palco di Piazza Ciceruacchio, protagonista sarà la scrittrice tedesca Vera Buck, accompagnata dallo scrittore Luca Crovi e da Stefano Tura. La serata sarà arricchita dall’esibizione musicale del duo Federica Marinari e Francesco Neglia.

Venerdì 24 luglio: tra occultismo, giallorosa e noir

Alle 18, sulla terrazza del Grand Hotel, saranno protagonisti Nora Venturini e Giuliano Pasini.

La sera saliranno sul palco Chiara Moscardelli e Diego Lama, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati ai compositori Karsten Braghittoni e Carlo Borsari.

Sabato 25 luglio: Milano noir e il concerto di Capitan Fede

Nel pomeriggio spazio a Livia Sambrotta e Alessandro Bongiorni.

In serata incontreranno il pubblico Rosa Teruzzi e Daniele Mencarelli, seguiti dal concerto di “Capitan Fede”, Federico Poggipolini, storico chitarrista di Luciano Ligabue.

Domenica 26 luglio: gran finale tra cinema e letteratura

L’ultima giornata vedrà protagonisti Elena Campani e Filippo Venturi.

A chiudere il festival sarà la serata dedicata al cinema con Gigio Alberti e la proiezione del film Quo Vadis Baby, tratto dall’omonimo romanzo di Grazia Verasani. Ad accompagnare l’evento sarà la chitarra del cantautore romagnolo Bruno Orioli.

Mistery Kids: il festival dedicato ai più piccoli

Anche quest’anno torna Mistery Kids, il “festival nel festival” pensato per bambini e famiglie.

Il 21 luglio le vie del centro storico diventeranno il teatro di Cesenatico Mistery Game, gioco-investigazione per famiglie guidato da Luca Tebaldi.

Il 22 luglio, in Piazza Spose dei Marinai, spazio al Silent Reading Party, una serata dedicata alla lettura condivisa senza distrazioni digitali.

Il programma si concluderà con una colazione letteraria, attualmente in via di definizione, insieme a Luca Crovi e Carlo Lucarelli.