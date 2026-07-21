Cesenatico Noir al via! I dettagli del programma

Incontri con gli autori, reading e laboratori: torna Cesenatico Noir
Si è tenuta oggi (martedì 21 luglio) al Palazzo del Turismo, la conferenza stampa della nona edizione di Cesenatico Noir.
Incontri con gli autori, reading, laboratori per bambini. In arrivo l’appuntamento con il genere noir: cinque giorni dedicati ai maestri del giallo, del thriller e del poliziesco in uno dei palcoscenici più suggestivi della Riviera romagnola.
Dal 22 al 26 luglio saranno il porto canale e il lungomare di Cesenatico a fare da cornice alla nona edizione di Cesenatico Noir, il festival dedicato alla letteratura di genere ideato e diretto dal giornalista Stefano Tura e organizzato da Confesercenti Emilia-Romagna, che celebra quest’anno la sua nona edizione.
Realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico, la manifestazione presenta anche quest’anno un programma che alterna incontri letterari, spettacoli e momenti di approfondimento, con particolare attenzione alle nuove tendenze editoriali e al coinvolgimento del pubblico più giovane.
Gli ospiti della nona edizione
Tra gli ospiti più attesi, Carlo Lucarelli, Chiara Moscardelli, Rosa Teruzzi, Daniele Mencarelli, Diego Lama, Giuliano Pasini, Grazia Verasani, Alessandro Bongiorni, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. Farà il suo debutto davanti al pubblico italiano anche la scrittrice e sceneggiatrice tedesca Vera Buck, mentre l’attore Gigio Alberti sarà protagonista della serata conclusiva dedicata al rapporto tra letteratura e cinema con la proiezione del film Quo Vadis Baby di Gabriele Salvatores.
Le novità: dal Dark Romance a Mistery Kids
Tra le novità dell’edizione 2026, un’anteprima speciale dedicata al fenomeno del Dark Romance, uno dei generi più seguiti dal pubblico giovane, con la partecipazione delle autrici Claire Dee e Corinne Wilson.
Accanto agli incontri per il pubblico adulto torna anche Mistery Kids, il festival nel festival dedicato ai più giovani, con appuntamenti, laboratori e attività sul tema del mistero e dell’avventura.
La presentazione del festival
A presentare la nona edizione di Cesenatico Noir, l’assessore al bilancio del Comune di Cesenatico Jacopo Agostini; il direttore artistico Stefano Tura; la direttrice di Confesercenti Cesenatico Barbara Pesaresi; il presidente di Confesercenti Cesena, Cesare Soldati e la presidente della sede di Cesenatico e Gatteo Mare per Confesercenti, Lorena Della Motta.
Il programma giorno per giorno
Mercoledì 22 luglio: il debutto del Dark Romance
Ad aprire il programma è l’anteprima dedicata al Dark Romance. Alle 18.30, in Piazza Spose dei Marinai, le autrici Claire Dee e Corinne Wilson, star di Wattpad, incontreranno i lettori per foto, selfie e firmacopie. A condurre l’incontro sarà Libriconfragole, alter ego digitale dell’influencer Andrea Amadio.
Giovedì 23 luglio: arriva Vera Buck
Alle 21.30, sul palco di Piazza Ciceruacchio, protagonista sarà la scrittrice tedesca Vera Buck, accompagnata dallo scrittore Luca Crovi e da Stefano Tura. La serata sarà arricchita dall’esibizione musicale del duo Federica Marinari e Francesco Neglia.
Venerdì 24 luglio: tra occultismo, giallorosa e noir
Alle 18, sulla terrazza del Grand Hotel, saranno protagonisti Nora Venturini e Giuliano Pasini.
La sera saliranno sul palco Chiara Moscardelli e Diego Lama, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati ai compositori Karsten Braghittoni e Carlo Borsari.
Sabato 25 luglio: Milano noir e il concerto di Capitan Fede
Nel pomeriggio spazio a Livia Sambrotta e Alessandro Bongiorni.
In serata incontreranno il pubblico Rosa Teruzzi e Daniele Mencarelli, seguiti dal concerto di “Capitan Fede”, Federico Poggipolini, storico chitarrista di Luciano Ligabue.
Domenica 26 luglio: gran finale tra cinema e letteratura
L’ultima giornata vedrà protagonisti Elena Campani e Filippo Venturi.
A chiudere il festival sarà la serata dedicata al cinema con Gigio Alberti e la proiezione del film Quo Vadis Baby, tratto dall’omonimo romanzo di Grazia Verasani. Ad accompagnare l’evento sarà la chitarra del cantautore romagnolo Bruno Orioli.
Mistery Kids: il festival dedicato ai più piccoli
Anche quest’anno torna Mistery Kids, il “festival nel festival” pensato per bambini e famiglie.
Il 21 luglio le vie del centro storico diventeranno il teatro di Cesenatico Mistery Game, gioco-investigazione per famiglie guidato da Luca Tebaldi.
Il 22 luglio, in Piazza Spose dei Marinai, spazio al Silent Reading Party, una serata dedicata alla lettura condivisa senza distrazioni digitali.
Il programma si concluderà con una colazione letteraria, attualmente in via di definizione, insieme a Luca Crovi e Carlo Lucarelli.