Torneo calcio a 5 Cocomero Summer Cup 2026 alla parrocchia Santa Maria Goretti

Cocomero Summer Cup: torna a Cesenatico il torneo giovanile di calcio a 5 tra sport, solidarietà e cocomero

Alla Madonnina Santa Teresa la quinta edizione della manifestazione organizzata dalla parrocchia Santa Maria Goretti

Cesenatico si prepara a vivere l’ultima settimana della Cocomero Summer Cup, il torneo giovanile di calcio a 5 non agonistico organizzato dalla parrocchia Santa Maria Goretti, in via Aspromonte 3, nel quartiere Madonnina Santa Teresa. Nato nel 2022, l’evento taglia quest’anno il traguardo della quinta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti sportivi estivi più sentiti dal quartiere.

Un torneo di quartiere, tra sport e comunità

La manifestazione, priva di scopo di lucro, è interamente sostenuta dall’impegno di volontari di diverse generazioni: dai genitori ai ragazzi delle scuole superiori. In campo scendono circa 150 aspiranti calciatori, tra i 13 e i 18 anni, suddivisi in 15 squadre nelle categorie Junior e Senior. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è offrire ai giovani del quartiere e della parrocchia otto giorni di sport vissuti in un contesto sano e controllato.

A rendere la kermesse riconoscibile è anche la sua mascotte informale: il cocomero, distribuito in cabaret durante tutte le partite per rinfrescare squadre e pubblico, e da cui il torneo prende il nome.

Il sostegno degli sponsor locali

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è anche il contributo di circa 24 sponsor, attività note sul territorio di Cesenatico, che hanno donato contributi economici, striscioni, premi e buoni destinati alle squadre vincitrici.

Il programma della settimana decisiva

Dopo i gironi di andata disputati il 16, 17 e 18 luglio, il torneo riprende con i gironi di ritorno martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Il pubblico può seguire le partite ogni sera dalle 19.30 alle 23.30, presso il campo da calcetto della parrocchia.

Sabato 25 luglio si disputeranno i quarti di finale, mentre alle 21.30 è in programma un momento speciale: l’esibizione in stile “Halftime Show” di un volto noto di Cesenatico, molto amato dai ragazzi, il cui nome resta ancora top secret.

Il gran finale è atteso per domenica 26 luglio, con semifinali e finali del torneo. Dopo le premiazioni, i campioni dell’edizione 2026 sfideranno gli storici vincitori della prima edizione, quella del 2022, in una sfida speciale: “La Finalissima”, che chiuderà simbolicamente un ciclo di cinque anni di sport e divertimento.