Delegazione savignanese in Friuli, cinquant’anni dopo il terremoto: la cerimonia

La cerimonia di ringraziamento
A distanza di mezzo secolo una delegazione di savignanesi lo scorso 30 maggio si è recata a Sequals (Pn) in Friuli, per la cerimonia di ringraziamento che la comunità locale ha voluto tributare a tutti i volontari che hanno prestato il loro aiuto e contributo cinquant’anni fa esatti, quando le loro città vennero sconvolte dal terremoto del Friuli del 1976.
In occasione dell’incontro, i savignanesi hanno consegnato al sindaco di Sequals, Enrico Odorico, un gagliardetto del Comune di Savignano in segno di ringraziamento per l’invito ricevuto. Il gagliardetto era accompagnato da una lettera del sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua indirizzata al collega primo cittadino di Sequals.
I fatti del 1976: il racconto di Pierino Buda
La delegazione savignanese rappresentava, nell’occasione, il nutrito gruppo di persone che portò il suo aiuto in quell’indimenticabile mese di maggio del 1976.
“Eravamo una ventina di ragazzi e ragazze Scout a cui si unirono giovani provenienti da altri gruppi parrocchiali – racconta Pierino Buda, all’epoca Scout e oggi capo delegazione -. La più giovane (Maria) aveva quasi 16 anni. Ciò che ha caratterizzato l’intervento, che fu coordinato dall’Agesci nazionale, non è stato tanto il lavoro materiale, davvero poca cosa considerando anche l’inesperienza dei partecipanti, quanto i rapporti che si sono creati fra i giovani savignanesi e i giovani (e non solo) friulani di Solimbergo, frazione di Sequals: bambini che dopo 50 anni ancora ricordano le allora giovani animatrici savignanesi e le hanno riabbracciate nell’incontro promosso dal sindaco di Sequals. Gli “scambi” di visite, soprattutto i rapporti personali, sono proseguiti di anno in anno arrivando intatti fino ad oggi. I prossimi 29 e 30 agosto presso la casa Scout di Torriana ricambieremo l’accoglienza – annuncia Buda – ospitando gli amici friulani cui si deve la “casetta” installata in appoggio alla storica struttura dell’Agesci. La casetta fu donata agli scout savignanesi in segno di ringraziamento per l’aiuto portato allora alla popolazione terremotata”.
Le parole del sindaco Nicola Dellapasqua
“Alle emergenze che le fragilità del territorio del nostro Paese ci fanno conoscere – scrive il sindaco Nicola Dellapasqua nella missiva di ringraziamento indirizzata al sindaco di Sequals – e di cui anche numerose città romagnole hanno fatto esperienza nei recenti anni, fanno da contraltare la forza e la solidarietà che le nostre comunità hanno saputo esprimere allora, nel reagire da una parte, e nel tendere umanamente la mano dall’altra, diventando un’unica collettività. La straordinaria capacità delle persone di sostenersi e affrontare insieme le difficoltà ha costruito un legame indissolubile tra le nostre città, di cui vado orgoglioso”.
“Insieme ai concittadini di Savignano sul Rubicone – conclude il sindaco Dellapasqua – che a distanza di mezzo secolo tornano in Friuli, e che ringrazio per il grande spirito di comunità che incarnano, desidero che giunga a lei e a tutta Sequals la sincera vicinanza e riconoscenza della comunità savignanese che ho l’onore di rappresentare”.