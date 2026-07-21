Delegazione savignanese in Friuli, cinquant’anni dopo il terremoto: la cerimonia

Le parole del sindaco Nicola Dellapasqua

“Alle emergenze che le fragilità del territorio del nostro Paese ci fanno conoscere – scrive il sindaco Nicola Dellapasqua nella missiva di ringraziamento indirizzata al sindaco di Sequals – e di cui anche numerose città romagnole hanno fatto esperienza nei recenti anni, fanno da contraltare la forza e la solidarietà che le nostre comunità hanno saputo esprimere allora, nel reagire da una parte, e nel tendere umanamente la mano dall’altra, diventando un’unica collettività. La straordinaria capacità delle persone di sostenersi e affrontare insieme le difficoltà ha costruito un legame indissolubile tra le nostre città, di cui vado orgoglioso”.

“Insieme ai concittadini di Savignano sul Rubicone – conclude il sindaco Dellapasqua – che a distanza di mezzo secolo tornano in Friuli, e che ringrazio per il grande spirito di comunità che incarnano, desidero che giunga a lei e a tutta Sequals la sincera vicinanza e riconoscenza della comunità savignanese che ho l’onore di rappresentare”.