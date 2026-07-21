L’Arte celata: la Collezione Cocif in mostra a Longiano, un patrimonio restituito alla comunità

L’Arte celata: la Collezione Cocif in mostra a Longiano dopo trent’anni

Per la prima volta in oltre trent’anni, venti capolavori del Novecento italiano ed europeo custoditi dalla Cocif di Longiano escono dalla sede aziendale per essere esposti al pubblico. Dal 19 settembre al 29 novembre 2026 il Polo Museale della Fondazione Tito Balestra ospita la mostra “L’Arte celata. La Collezione Cocif”, curata dallo storico dell’arte Claudio Spadoni.

Una collezione rimasta invisibile per oltre trent’anni

Custodite nella storica sede della cooperativa di Longiano, le opere della Collezione Cocif sono state per decenni accessibili solo a una ristretta cerchia di persone. La mostra rappresenta la prima occasione in cui questo patrimonio d’impresa viene presentato alla comunità, restituendo al territorio una raccolta costruita nel tempo e conservata con cura. Cocif è una storica cooperativa di Longiano, oggi tra le principali realtà industriali italiane nella produzione di porte e finestre, che ha sempre affiancato allo sviluppo imprenditoriale un’attenzione particolare per la cultura, l’arte e il territorio.

La visione di Vincenzo Bellavista

La collezione nasce dall’intuizione dello storico presidente di Cocif, Vincenzo Bellavista, che dalla metà degli anni Novanta volle affiancare alla crescita dell’azienda un progetto culturale autentico. Era convinto che ogni mestiere capace di produrre, con il lavoro delle mani, qualcosa di utile e insieme di bello, conduca naturalmente verso l’arte. Da questa idea prese forma un percorso che portò Cocif a costruire, nel tempo, una prestigiosa raccolta pittorica, in cui il gesto dell’artigiano trovava un dialogo naturale con quello dell’artista. Erano gli anni in cui il Teatro Petrella di Longiano accoglieva grandi protagonisti della scena italiana, da Roberto Benigni a Dario Fo, contribuendo a fare della città un vivace punto di riferimento culturale. In questo clima di fermento nacque la Collezione Cocif.