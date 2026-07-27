Cesenatico celebra la giornata mondiale prevenzione annegamento

Cesenatico, la Giornata Mondiale prevenzione annegamento con cani da salvataggio e Croce Rossa

Il 25 luglio Cesenatico ha preso parte alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento con un evento organizzato sulla spiaggia libera di Villamarina. L’iniziativa, promossa a livello internazionale dall’OMS in seguito alla Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021, punta a far conoscere l’impatto dell’annegamento e a diffondere strategie efficaci di prevenzione lungo le coste.

Un evento tra unità cinofile e volontari della Croce Rossa

A curare l’appuntamento è stata la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, che ha coinvolto le unità cinofile della SICS, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, insieme ai volontari della Croce Rossa. La collaborazione tra bagnini, cani da salvataggio addestrati e soccorritori ha permesso di mostrare al pubblico presente sulla spiaggia di Villamarina le tecniche e gli strumenti impiegati nelle operazioni di soccorso in acqua.

Il legame con il programma Bandiera Blu

L’evento di Cesenatico si inserisce in una cornice più ampia di iniziative promosse dalla FEE, la Foundation for Environmental Education, che gestisce a livello internazionale il riconoscimento Bandiera Blu. Anche quest’anno la Fondazione ha invitato le località costiere premiate con la Bandiera Blu a organizzare momenti dedicati alla sicurezza in mare, e il Comune di Cesenatico ha risposto all’appello con l’appuntamento di Villamarina.

Perché la prevenzione dell’annegamento è un tema globale

La Giornata Mondiale, istituita dall’OMS, nasce dalla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che nel mondo provoca ogni anno un numero elevato di vittime, spesso prevenibili con semplici accorgimenti: supervisione dei bambini in acqua, conoscenza delle correnti e delle bandiere di sicurezza, rispetto delle indicazioni dei bagnini. Coinvolgere le comunità costiere, come avvenuto a Cesenatico, resta uno degli strumenti più efficaci per ridurre i rischi legati alla balneazione.