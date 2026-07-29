Sequestrati 150 chili di vongole dalla Guardia Costiera di Cesenatico

Nuova operazione della Guardia Costiera di Cesenatico nell’ambito dei controlli a tutela delle risorse ittiche e del rispetto della normativa sulla pesca. Nel corso di un’attività di vigilanza sono stati sequestrati 150 chilogrammi di vongole per il superamento del limite massimo di cattura giornaliera consentito.
Controlli lungo la filiera della pesca
L’intervento rientra nelle attività di controllo svolte dalla Guardia Costiera per verificare il rispetto della normativa che disciplina la raccolta dei molluschi e la tutela degli stock ittici.
Durante gli accertamenti è stato riscontrato il superamento dei quantitativi consentiti dalla legge, motivo per cui è scattato il sequestro del prodotto.
Sequestrati 150 chilogrammi di vongole
I militari hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo di 150 chilogrammi di vongole, impedendone l’immissione sul mercato.
L’attività si inserisce nei controlli periodici effettuati dalla Guardia Costiera per contrastare la pesca irregolare e garantire il rispetto delle norme che regolano il settore.
Tutela delle risorse marine
Il rispetto dei limiti di cattura rappresenta uno degli strumenti fondamentali per salvaguardare le risorse del mare e assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock ittici.
La Guardia Costiera ricorda che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni in materia di pesca professionale e commercializzazione dei prodotti ittici.