Parcheggio da 500 posti a Ponente, il consiglio comunale approva il progetto

Il progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio da circa 500 posti nella zona di Ponente compie un importante passo avanti. Il consiglio comunale di Cesenatico, riunito nella serata di ieri (giovedì 30 luglio), ha infatti approvato il provvedimento con voto unanime dei presenti: favorevoli tutti i consiglieri di maggioranza e i tre consiglieri di opposizione Bandieri, Amormino e Salsi. Assenti giustificati Zarrelli, Buda e Zamagni.

L’intervento rientra nella più ampia riorganizzazione della sosta e dei servizi pubblici nella zona di Ponente, con l’obiettivo di incrementare sensibilmente i posti auto a disposizione di residenti e turisti.

Una nuova area di sosta al posto di Cesenatico Servizi

Il progetto prevede la trasformazione dell’attuale sede di Cesenatico Servizi, in via Magellano, in un grande parcheggio pubblico da circa 500 posti auto.

L’area è di proprietà comunale e l’amministrazione intende destinarla alla sosta, rispondendo così alla crescente domanda di parcheggi nella zona mare di Ponente, soprattutto durante la stagione turistica.

La sede di Cesenatico Servizi si sposterà a Villamarina

Per rendere possibile l’intervento sarà necessario trasferire la sede della municipalizzata, che si occupa della manutenzione di strade, verde pubblico ed edifici comunali e che in futuro potrebbe gestire anche il servizio della sosta.

L’ipotesi è quella di realizzare la nuova sede nell’area recentemente acquisita dal Comune accanto al Bingo, a Villamarina. Una soluzione che consentirebbe di liberare completamente l’area di via Magellano per la realizzazione del parcheggio.

Obiettivo mille nuovi posti auto a Ponente

Il nuovo parcheggio si inserisce in una strategia più ampia dedicata alla mobilità cittadina. Sommando i circa 500 posti previsti nell’area di Cesenatico Servizi a quelli del nuovo parcheggio inaugurato nelle vicinanze del cimitero, l’amministrazione punta a raggiungere circa mille nuovi posti auto al servizio della zona di Ponente.