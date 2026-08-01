Disabile in difficoltà in stazione, intervengono i carabinieri

Carabinieri in stazione per un soccorso

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico sono intervenuti in aiuto di un turista 56enne rimasto bloccato con il proprio figlio disabile, costretto su una sedia rotelle, impossibilitati a raggiungere i binari in autonomia, a seguito di un guasto dell’ascensore e all’assenza di rampe di accesso alternative, ed usufruire del treno per fare rientro al proprio domicilio.

L’intervento dei carabinieri

In stazione, l’operatore della Centrale Operativa di Cesenatico ha inviato immediatamente i militari della prima Squadra del servizio di supporto (SAT) che, di fronte alla barriera architettonica insormontabile, un cancello inspiegabilmente chiuso che blocca la via dell’attraversamento binari, hanno deciso di agire con prontezza, sollevando di peso la carrozzina con a bordo il giovane. Lo hanno trasportato in totale sicurezza lungo tutto il percorso alternativo (due rampe di scale ed un sottopasso) fino al binario dal quale sarebbero saliti sul treno.

Grande la gratitudine della famiglia, grande anche la soddisfazione dei carabinieri che, grazie al loro intervento risolutivo, hanno permesso loro di fare rientro presso la propria abitazione.

Amarezza sui binari

Resta invece l’amarezza del servizio gestito dalle ferrovie dello stato. Un ascensore fresco di inaugurazione non va più, un cancello impedisce un passaggio alternativo a chi è n difficoltà Il tutto in piena stagione turistica. Tutte le volte che una persona è in difficoltà perché non riesce a raggiungere i binari deve chiamare i Carabinieri?