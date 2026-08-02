Gatteo, dopo l’incidente ritrovato il gatto scomparso

AGGIORNAMENTO Il gatto Thor è stato ritrovato, era nella casa più vicina a dove è avvenuto il sinistro.

L’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovare il nostro gatto”

Dopo l’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi (domenica 2 agosto) in via Rigossa Destra, a Gatteo, arriva un appello della famiglia coinvolta.

A scrivere è la sorella del conducente dell’auto che, dopo lo scontro con un’altra vettura, è finita nel letto del torrente Rigossa ribaltandosi.

“Sono la sorella del guidatore che si è ribaltato. Nella macchina, oltre a mia cognata e a mio nipote, c’era anche il loro gatto, di nome Thor, che purtroppo, dopo l’impatto, è scappato”, racconta.

Chi lo avesse visto può contattare la famiglia

Nel caos seguito all’incidente, il gatto è riuscito a fuggire e da quel momento si sono perse le sue tracce. La famiglia chiede l’aiuto dei residenti della zona e di chiunque possa averlo avvistato nei pressi di via Rigossa Destra o nelle aree circostanti.

Chi avesse informazioni o riuscisse a recuperare l’animale può contattare i seguenti numeri: 348 1178996 oppure 328 5477857.