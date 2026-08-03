Disperso a Cavarzano: escursionista salvato con elicottero dell’Aeronautica Militare

Il fatto
Si è concluso alle prime luci dell’alba di questa mattina il soccorso di un escursionista disperso in località Alpe di Cavarzano nel comune di Vernio, in provincia di Prato.
L’uomo, di circa 70 anni, risultava disperso dalla serata in quanto non si è presentato al punto di ritrovo concordato con una parente dopo l’escursione, la quale ha chiamato i soccorsi.
Le ricerche
Le ricerche del malcapitato sono state avviate a terra dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e dei Vigili del Fuoco. L’escursionista è stato successivamente individuato su terreno particolarmente sconnesso e presentava numerosi traumi. Per il recupero, considerata la complessità dello scenario e le condizioni di salute dell’infortunato, è stato richiesto l’intervento di un equipaggio dell’83° Gruppo Volo SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Cervia.
L’equipaggio, in volo grazie all’ausilio dei visori notturni (Night Vision Goggles), ha dapprima calato un aerosoccorritore e, successivamente, recuperato con il verricello l’infortunato e l’infermiere del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.
L’escursionista è stato trasferito d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.
L’ 83° Gruppo Volo SAR
L’83° Gruppo Volo SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse.
Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’83° Gruppo Volo SAR, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).