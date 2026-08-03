Disperso a Cavarzano: escursionista salvato con elicottero dell’Aeronautica Militare

L’uomo , di circa 70 anni, risultava disperso dalla serata in quanto non si è presentato al punto di ritrovo concordato con una parente dopo l’escursione, la quale ha chiamato i soccorsi.

Le ricerche

Le ricerche del malcapitato sono state avviate a terra dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e dei Vigili del Fuoco. L’escursionista è stato successivamente individuato su terreno particolarmente sconnesso e presentava numerosi traumi. Per il recupero, considerata la complessità dello scenario e le condizioni di salute dell’infortunato, è stato richiesto l’intervento di un equipaggio dell’83° Gruppo Volo SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Cervia.

L’equipaggio, in volo grazie all’ausilio dei visori notturni (Night Vision Goggles), ha dapprima calato un aerosoccorritore e, successivamente, recuperato con il verricello l’infortunato e l’infermiere del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.

L’escursionista è stato trasferito d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.