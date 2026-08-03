La guida pratica per evitare le truffe degli appartamenti in 4 mosse

La truffa del residence fantasma ha messo in allerta Cesenatico e la riviera. Ecco una una guida pratica con tutte le strategie per riconoscere i segnali d’allarme e proteggerti.

1. Regole d’oro per la scelta e la prenotazione

Prenota tramite piattaforme ufficiali: utilizza portali di prenotazione noti e consolidati (es. Airbnb, Booking). Queste piattaforme trattengono il denaro e lo rilasciano al proprietario solo dopo il tuo arrivo, offrendo sistemi di protezione e rimborso in caso di frode.

Evita transazioni al di fuori della piattaforma: se trovi un annuncio su un portale ufficiale ma il “proprietario” ti chiede di completare la trattativa via email, WhatsApp o telefonata per “risparmiare sulle commissioni”, interrompi subito. Fuori dai circuiti ufficiali perdi ogni forma di tutela.

Diffida dei prezzi troppo bassi: se un appartamento di pregio, in una località molto richiesta e in alta stagione, viene offerto a un prezzo irrisorio rispetto alla media di mercato, è altamente probabile che si tratti di un’offerta esca fraudolenta.

2. Controlli da effettuare sull’annuncio e sull’immobile

Verifica le immagini con la ricerca inversa: salva le foto della casa e caricale su Google Immagini (o strumenti simili). Spesso i truffatori rubano le foto da siti immobiliari, agenzie di lusso o cataloghi di hotel di altre città. Se le stesse foto compaiono altrove con descrizioni diverse, si tratta di una truffa.

Fai un controllo visivo con Google Maps: inserisci l’indirizzo esatto della casa nella barra di ricerca e usa la funzione Street View. Verifica che l’edificio corrisponda alle foto dell’annuncio e che la zona sia coerente con quanto descritto.

Cerca recensioni verificate: controlla la cronologia e il profilo dell’host. Profili appena creati, privi di recensioni o con recensioni tutte uguali e ravvicinate nel tempo meritano molta diffidenza.

3. Gestione sicura dei pagamenti

Usa metodi di pagamento tracciabili e sicuri: paga esclusivamente tramite i canali di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma di prenotazione.

Non usare mai metodi di pagamento non tracciabili: diffida in modo assoluto da chi richiede pagamenti anticipati tramite bonifico bancario su conti correnti esteri (spesso intestati a prestanome), ricariche di carte prepagate (es. Postepay) o servizi di trasferimento di denaro contante (es. Western Union o MoneyGram). Questi metodi rendono impossibile recuperare i fondi.

4. Comunicazione e dettagli del contratto

Richiedi un contratto di locazione turistica: un locatore serio e professionale redige sempre un contratto scritto in cui compaiono i dati anagrafici completi, il codice identificativo della struttura (CIR o CIN, obbligatorio in Italia), le date del soggiorno e le modalità di recesso.

Fai attenzione alle scuse dell’ultimo minuto: se il “proprietario” adduce improvvisi problemi familiari, guasti urgenti all’immobile o impedimenti personali per giustificare l’impossibilità di incontrarvi di persona o per chiedervi di cambiare alloggio all’ultimo momento, fate molta attenzione.

Attenzione

Se ti rendi conto di essere vittima di una truffa, raccogli tutte le prove (screenshot degli annunci, ricevute di pagamento, chat, email) e recati immediatamente a sporgere denuncia querela presso la Polizia Postale o i Carabinieri.