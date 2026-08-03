Truffa del residence fantasma, al suo posto un’agenzia assicurativa

Emergono nuovi dettagli circa la truffa del residence fantasma

Mentre scriviamo all’ingresso del residence fantasma c’è una 18enne che ha dato una caparra di 650 euro, una famiglia di 4 persone che ha dato 300 euro di capanna e una coppia bulgara. E la troupe di Mediaset. Dove doveva esserci il residence c’è un’agenzia assicurativa che da sabato ha messo a disposizione dei truffati dà acqua fresca e sedie. “Sabato si sono presentati in 90 – ha detto il titolare delle agenzia assicurativa Romani Graziani – mentre oggi circa una decina di truffati”. Qui maggiori info sull’accaduto.

Il furto del cin

All’esterno c’è chi è al telefono con booking, l’agenzia online che promuove affitti nelle località vacanziere, che a sua volta è in parte vittima del raggiro. Chi ha acquistato il soggiorno tramite questa piattaforma infatti pare vedrà il risarcimento della caparra. Difficile invece avere lo stesso risultato per chi si è messo direttamente in contatto, in buona fede, con i truffatori. Il Residence da Andrea, il nome fittizio utilizzato, ha utilizzato il Cin del residence viale Pascoli, 2. È un appartamento esistente che viene affittato mensilmente dal proprietario ma che nulla ha a che fare con il residence fantasma. Questo escamotage ha permesso di raggirare i controlli di booking puntando direttamente alle tasche degli ignari turisti.

Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è un codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo alle strutture ricettive e agli immobili in affitto breve. Serve per garantire la sicurezza, fermare gli affitti in nero e controllare le regole fiscali in Italia

Affitti fino a settembre

Le persone all’esterno della struttura inoltre hanno notato che l’appartamento fantasma era stato affittato fino a metà settembre, un dettaglio non da poco perché fa presagire che il danno non è limitato al periodo di fine luglio e i primi di agosto. Sul caso si è espresso duramente anche il primo cittadino Matteo Gozzoli che, ai microfono di livingcesenatico e del tg3 ha detto che è pronto a costituirsi parte civile per chiedere un risarcimento al danno d’immagine subito da chi ha messo in piedi questo imponente raggiro.

I volantini all’esterno

Intanto la zona di Viale Pascoli è stata tappezzata di volantini in due lingue per indicare da un lato di recarsi allo Iat per avere un sostegno e cercare un’alternativa per pernottare e dall’altro lato per sgomberare il campo da dubbi circa la totale estraneità dai fatti del Residence Viale pascoli.